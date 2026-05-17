Dit Zuid-Amerikaanse land bestelt 100e Italiaanse transportvliegtuig

Een mijlpaal voor het Italiaanse Leonardo. Het defensieconcern heeft de honderdste bestelling voor het C-27J Spartan transportvliegtuig. Het toestel gaat in 2027 naar Peru.

De Peruaanse luchtmacht heeft bij het Italiaanse defensieconcern Leonardo een extra C-27J Spartan transportvliegtuig besteld. Daarmee komt het wereldwijde aantal bestelde Spartans op honderd toestellen.

Voor Peru brengt dit contract het totale aantal aangeschafte C-27J’s op vijf. De levering van het toestel staat gepland voor 2027. Anders dan de eerder bestelde exemplaren gaat het bij deze C-27J om een vliegtuig van de Next Generation-uitvoering, met vernieuwde avionica en aerodynamische verbeteringen.

Peru gebruikt zijn C-27J-vloot voor onder meer transport, luchtlandingsoperaties, reddingsmissies, rampenbestrijding en brandbestrijding. Volgens Leonardo wordt het toestel in Peruaanse dienst ingezet onder uiteenlopende omstandigheden: van hete, vochtige kustgebieden op zeeniveau tot de extreme hoogtes van de Andes.

C-27J Spartan geldt als een compact maar capabel transportvliegtuig, bedoeld voor operaties vanaf korte en minder goed uitgeruste banen. Het toestel is een doorontwikkeling van de G.222 uit de jaren ’70. Ten opzichte van zijn voorganger kreeg de Spartan onder meer modernere systemen en krachtigere motoren die verwant zijn aan die van de C-130J Super Hercules.

Sinds de introductie in 2026 hebben naast de Peruanen zich heel wat klanten gemeld bij Leonardo voor de Spartan. Verspreid over achttien landen heeft het type inmiddels 21 gebruikers. Dit zijn onder andere de luchtmachten van Australië, Italië en Griekenland en de Amerikaanse kustwacht.