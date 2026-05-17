Israël komt met upgrade voor F-35: externe brandstoftanks?

Israël komt met een upgrade voor zijn F-35-vloot. Elbit Systems gaat externe brandstoftanks ontwikkelen waardoor de toestellen verder kunnen vliegen.

Israël heeft een defensiecontract ter waarde van ongeveer 29 miljoen euro gesloten met Elbit Systems voor de ontwikkeling van externe brandstoftanks voor zijn Lockheed Martin F-35 Adir-gevechtsvliegtuigen. De overeenkomst werd bekendgemaakt door het Israëlische ministerie van Defensie en moet het bereik en uithoudingsvermogen van de F-35-vloot van het land vergroten.

De F-35I Adir is de Israëlische versie van de F-35 Lightning II en speelt een belangrijke rol binnen de luchtmachtstrategie van het land. Door extra brandstof mee te nemen, kunnen de toestellen langere missies uitvoeren, langer in de lucht blijven en verder van Israëlisch grondgebied opereren zonder direct afhankelijk te zijn van tankvliegtuigen.

Externe brandstoftanks worden al langer gebruikt bij gevechtsvliegtuigen om het vliegbereik te vergroten, maar toepassing op stealthvliegtuigen is complexer. Materieel dat aan de buitenzijde van een toestel wordt bevestigd, kan invloed hebben op de aerodynamica en de radarzichtbaarheid vergroten. Voor Elbit Systems ligt de uitdaging daarom in het ontwikkelen van tanks die extra brandstofcapaciteit bieden, terwijl de impact op de operationele prestaties van de F-35 zoveel mogelijk beperkt blijft.

F-35 essentieel

Voor Israël is een groter bereik van de F-35 strategisch belangrijk. Het land opereert in een complexe veiligheidssituatie, waarbij missies over grote afstanden noodzakelijk kunnen zijn. Extra uithoudingsvermogen kan de Israëlische luchtmacht meer flexibiliteit geven bij aanvalsmissies, verkenningsvluchten en langdurige patrouilles.

Elbit Systems is een van Israëls grootste defensiebedrijven en levert onder meer avionica, elektronische oorlogsvoering en moderniseringen voor vliegtuigen.