Nieuwe airline op Rotterdam Airport haalt investeerders binnen

AnimaWings, die sinds kort ook op Rotterdam The Hague Airport vliegt, verkoopt de helft van haar aandelen aan drie investeringsmaatschappijen. De Roemeense luchtvaartmaatschappij heeft daarmee de ambitie om verder te groeien en het aanbod uit te breiden.

Grote investeerders in AnimaWings

In april maakten drie investeringsmaatschappijen bekend gezamenlijk vijftig procent van AnimaWings over te nemen, waarmee de airline directe toegang krijgt tot fors kapitaal. De transactie ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Competition Council. Ondanks de grote instap van nieuwe aandeelhouders blijven oprichters Marius Pandel en Cristian Pandel aan boord en behouden zij hun positie binnen het bedrijf. Pandel blijft daarnaast aan als CEO van AnimaWings. Volgens hem is de deal meer dan een financiële stap. ‘Dit moment bevestigt dat het project dat we zijn gestart richting, substantie en toekomst heeft. Met nieuwe partners en het juiste kapitaal zijn we klaar om het meest ambitieuze private luchtvaartproject van Roemenië te bouwen.’

Vlootverdubbeling en groei in routes

AnimaWings is opgericht in 2020 en maakt deel uit van Memento Group, samen met touroperator Christian Tour. De airline beschikt momenteel over een vloot van zeven Airbus A320-toestellen en heeft de ambitie om dit aantal te verdubbelen tot veertien vliegtuigen tegen eind 2027. In het zomerseizoen voert de maatschappij circa zestig routes naar dertig bestemmingen uit, variërend van binnenlandse verbindingen tussen Boekarest en regionale economische centra tot grote Europese steden als Londen, Parijs, München, Milaan, Istanbul, Praag, Athene, Stockholm en Genève. Ook Rotterdam The Hague Airport is sinds kort onderdeel van het netwerk. Daarnaast breidt de airline haar charteractiviteiten fors uit, met een zomerprogramma naar diverse vakantiebestemmingen in onder meer Griekenland, Italië, Turkije en Spanje.