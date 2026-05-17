Rusland smokkelt Airbus A320 het land in

Een Airbus A320 die eerder vloog voor Etihad Airways en later voor Air Albania is onverwacht opgedoken in Rusland. Het toestel arriveerde op 15 mei op Vnukovo International Airport met een nieuwe Russische registratie. Daarmee lijkt Rusland opnieuw een westers vliegtuig aan de vloot te hebben toegevoegd via een constructie die sterk doet denken aan de methodes waarmee Iran jarenlang internationale sancties wist te omzeilen.

Etihad, Air Albania en nu… Rusland

Het gaat om een Airbus A320, gebouwd in 2011. Het toestel begon zijn loopbaan bij Etihad als A6-EIO, verhuisde later naar leasingmaatschappij GA Telesis en werd vervolgens ingezet door Air Albania onder registratie ZA-MMK. In 2025 keerde het toestel terug naar GA Telesis, waarna het een tijd opgeslagen stond in Istanbul. Op 14 april 2026 vloog het toestel plotseling naar Muscat in Oman, om ruim een maand later in Moskou op te duiken met een Russische registratie: RA-73899.

Via Oman naar Moskou

De route van het toestel roept veel vragen op. Oman wordt de laatste jaren vaker genoemd als tussenstop in complexe vliegtuigtransfers richting Rusland, mede omdat directe leveringen van westerse toestellen door sancties vrijwel onmogelijk zijn geworden. Volgens Turkse media zou het toestel bestemd zijn voor North-West Air Company, ook bekend als Severo-Zapad of NWC. Opvallend genoeg zou dezelfde maatschappij in 2024 al een Airbus A320 hebben binnengehaald via een vergelijkbare constructie. Daarmee lijkt de airline stilletjes verder te bouwen aan een Airbus-vloot, terwijl veel andere Russische maatschappijen moeite hebben om hun bestaande toestellen operationeel te houden door tekorten aan onderdelen, onderhoud en internationale ondersteuning.

Rusland blijft sancties omzeilen

Sinds de invoering van zware internationale sancties na de invasie van Oekraïne probeert Rusland op allerlei manieren nieuwe vliegtuigen te verkrijgen. Daarbij spelen buitenlandse leaseconstructies, parallelle import en ingewikkelde registratieroutes een belangrijke rol. In de luchtvaartsector wordt die aanpak steeds vaker vergeleken met de methodes die Iran jarenlang gebruikte om ondanks internationale embargo’s toch operationele Airbus- en Boeing-vloten in de lucht te houden. De aankomst van deze Airbus A320 in Moskou laat opnieuw zien dat Rusland nog altijd manieren vindt om toestellen aan de vloot toe te voegen, ondanks de internationale beperkingen.

Eigen regels

Verder werd onlangs bekend dat Rusland werkt aan nieuwe luchtvaartregels die vanaf 1 maart 2027 moeten ingaan. Na het wegvallen van westerse certificering en ondersteuning door partijen als Airbus en Boeing wil Moskou daarmee een zelfstandig systeem opzetten voor toezicht, onderhoud en veiligheid binnen de civiele luchtvaart. De nieuwe regels gelden voor vrijwel alle luchtvaartsegmenten en bevatten onder meer een strikte meldplicht voor technische defecten, vaste onderhoudscycli met verplichte controles en strengere eisen rond het gebruik en de vernietiging van onderdelen waarvan certificering of levensduur is verlopen, met als doel een eigen, gesloten maar functionerend luchtvaartsysteem in stand te houden ondanks de internationale sanctiedruk.