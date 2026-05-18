Airbus A220 raakt met hoge snelheid van de baan

Een Airbus A220, registratie 9A-CAN, van Croatia Airlines is op Split Airport van de startbaan geraakt nadat de bemanning een high-speed rejected takeoff uitvoerde bij snelheden van meer dan 130 knopen. Het toestel onverwacht naar links uit, verliet de baan en raakte daarbij infrastructuur zoals lichtmasten en borden voordat het in het gras tot stilstand kwam.

A220 op Split Airport

Vlucht OU412 van Croatia Airlines zou zaterdag vanaf Split Airport vertrekken richting Frankfurt Airport. Volgens vluchtdata van Flightradar24 versnelde de Airbus A220 tot een grondsnelheid van ongeveer 131 knopen, voordat het toestel plotseling naar links uitweek. Vervolgens verliet het vliegtuig de verharde baan en kwam het in het gras naast de runway terecht. Op video’s van het incident is te zien dat de nog geen jaar oude A220 daarbij zichtbare schade opliep. Alle inzittenden konden het toestel ongedeerd verlaten.

ADS-B data indicates the Croatia Airlines A220-300 reg 9A-CAN reached a maximum speed of 131 knots over the ground before braking during a rejected takeoff in Split earlier today. The aircraft veered off the runway, but was able to come to a safe stop. https://t.co/1WnvEGiCN5 https://t.co/bqBaasoajs pic.twitter.com/wERUDgsbKU — Flightradar24 (@flightradar24) May 16, 2026

Passagiers veilig geëvacueerd

Aan boord van het toestel bevonden zich 130 passagiers en vijf bemanningsleden, waaronder twee piloten en drie cabinecrewleden. Ondanks de ernst van het incident zijn er geen gewonden gemeld. De evacuatie verliep gecontroleerd, waarna passagiers veilig naar de terminal werden gebracht. Een woordvoerder van Croatia Airlines bevestigde dat de vlucht de start heeft onderbroken op Split Airport en benadrukte dat de veiligheid van passagiers en bemanning absolute prioriteit heeft. De airline gaf aan nauw samen te werken met luchthavenautoriteiten, technische diensten en luchtvaartinspecties om de oorzaak van het incident te achterhalen. Verdere details worden pas vrijgegeven nadat de eerste technische inspecties en officiële procedures zijn afgerond.

Luchthaven tijdelijk gesloten

Na het incident werd de landingsbaan op Split Airport tijdelijk gesloten. Hulpdiensten, brandweer en technische teams kwamen direct ter plaatse. De sluiting van de baan leidde tot annuleringen, vertragingen en omleidingen van inkomende en uitgaande vluchten. Pas later in de middag kon de luchthaven de operaties gedeeltelijk hervatten, nadat het toestel was gestabiliseerd en het gebied rond de runway was vrijgegeven.