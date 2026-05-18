Boeing 787 moet uitwijken door bijtende passagier

Een Qantas-vlucht van Melbourne naar Dallas moest een onverwachte tussenstop maken op Tahiti. Een dronken passagier werd zo agressief dat hij een lid van de cabinebemanning beet.

Het incident gebeurde aan boord van een Boeing 787-9 van Qantas. Het toestel, registratie VH-ZNB, was als vlucht QF21 onderweg van Melbourne naar Dallas Fort Worth. De Dreamliner had de Australische stad in de middag verlaten en was al zo’n zeven uur onderweg naar Texas, toen de bemanning besloot uit te wijken naar Papeete in Tahiti.

De reden van de diversion was een dronken passagier. Op beelden op sociale media is te zien hoe de man onder invloed uit het toilet komt en door de cabinebemanning tot de verantwoording wordt geroepen. Daarop begint hij te schelden. Ook zegt hij dat hij alleen maar even naar buiten wilde om een sigaretje te roken. Volgens rapporten zou hij ook één van de stewards hebben gebeten. Door het incident ging de Boeing 787 naar beneden en maakte een tussenstop in Tahiti.

Daar werd de passagier door de lokale autoriteiten van boord gehaald. Ook kreeg hij een verbod op Qantas-vluchten. Dat geldt ook voor vluchten van luchtvaartmaatschappij Jetstar, waarvan de Qantas Group de eigenaar is. Welke straf hem verder boven het hoofd hangt is niet bekend.

Doodsbedreiging

Cabinepersoneel krijgt wel vaker te maken met verbaal en soms ook fysiek geweld. In januari werd een 24-jarige man veroordeeld tot gevangenisstraf nadat hij een cabin attendant met de dood bedreigde. De passagier was aan het begin van de reis al onbeschoft tegen medereizigers en weigerde herhaaldelijk instructies van de bemanning op te volgen. Toen de cabin attendant hem wees op het stoelriem-teken dat nog steeds aan stond, riep de passagier dat hij die persoon ging vermoorden. Hij verdween voor anderhalf jaar achter de tralies.