Emirates-777 stuurt noodsignaal na twee mislukte landingen

Een Boeing 777 van Emirates kwam boven Miami in moeilijkheden, toen het vliegtuig te maken kreeg met lage brandstof. Vlak daarvoor had de crew al twee mislukte pogingen tot landen gedaan.

Het was zondag 17 mei slecht weer op het vliegveld van Miami. De Boeing 777-300 van Emirates was die nacht als vlucht EK213 vanuit Dubai vertrokken. De vlucht duurt normaal gesproken 15 tot 16,5 uur, afhankelijk van hoe de wind staat. Maar deze keer duurde de reis maar liefst 17 uur. Dat had niet zo zeer te maken met windstromen boven de Atlantische Oceaan, maar wel met het weer in de regio.

Toen de Boeing de luchthaven van Miami naderde, trokken er onweersbuien door het gebied. Daardoor werd de airport geplaagd door wind shears. Toen de Emirates-bemanning zich klaarmaakte voor de landing op runway 09, kreeg ook zij daarmee te maken. Daardoor besloot de crew een go-around te maken. Op dat moment was de brandvoorraad al niet hoog meer, meldden de piloten aan de verkeerstoren. Ook vroegen ze of ze konden uitwijken naar Fort Lauderdale, ongeveer 37 kilometer ten noorden van Miami.

In plaats daarvan stelde de luchtverkeersleider voor dat ze een nieuwe poging deden op een andere landingsbaan, die minder last van windstoten zou hebben. Maar daar deed een nieuw probleem zich voor. Een ander vliegtuig was niet bijtijds van de baan af, waardoor de 777 van Emirates opnieuw een doorstart moest maken. Vanwege het lage brandstofniveau zond de crew gelijk een Mayday-signaal uit. Daarop maakte de luchtverkeersleiding runway 12 onmiddellijk vrij, zodat de Boeing snel kon landen. Na de derde poging stond de machine eindelijk op de grond.

Piloten nemen doorgaans extra brandstof mee voor het geval dat, maar in onvoorziene omstandigheden zoals deze blijkt dat niet altijd genoeg. Drie jaar terug kwam ook een Boeing 737 MAX van TUI in de problemen na twee mislukte landingspogingen. Dat kwam door harde windstoten op Gran Canaria. Daarop squawkten de piloten code 7700, omdat de brandstof op begon te raken. Uiteindelijk deed de crew een derde, succesvolle poging op de luchthaven van Tenerife South.