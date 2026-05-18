Russisch vliegtuig wordt na twee jaar ontmanteld

Iets minder dan twee jaar geleden vloog een Russische Sukhoi in brand na de landing in Turkije. Nu wordt het vliegtuig ontmanteld.

De Sukhoi Superjet 100-95LR van het Russische Azimuth Airlines staat al twee jaar vast op de luchthaven van Antalya in Turkije. Op 24 november 2024 ging het tijdens de landing mis met het toestel. De linkermotor raakte de baan en vloog vervolgens in brand. Daarop moesten alle 91 inzittenden via noodglijbanen geëvacueerd worden. Vervolgens kwam de Sukhoi nooit meer weg van de Turkse luchthaven.

Het toestel, registratie RA-89085, bleef na de brand in Antalya. En nu, iets minder dan twee jaar later, wordt de Sukhoi ontmanteld. Op beelden op social media, gedeeld door het Turkse Hava Sosyal Medya, is te zien hoe het negenjarige vliegtuig is ontdaan van haar vleugels en staart. Wat er met die onderdelen gebeurt is niet bekend gemaakt.

Brand bij Azimuth

De Sukhoi was op de dag van het incident vertrokken vanuit Sochi in Rusland, relatief dicht bij de grens met Georgië. Vlucht A45051 deed er ongeveer twee uur over om in de badplaats aan de Turkse rivièra te komen. Het toestel landde in uitdagende weersomstandigheden zoals harde wind. Dat veroorzaakte de harde landing waarbij de motor in brand vloog. Het vuur was aanzienlijk, maar wonderwel raakte niemand gewond. Alle 87 passagiers en vier bemanningsleden wisten bijtijds uit de Sukhoi te komen.

Azimuth Airlines had voor het incident twintig Sukhoi Superjets in haar vloot. Tegenwoordig zijn er nog zestien toestellen in actieve dienst.