Tweede werkdag stewardess kost airline duizenden euro’s

Een stewardess van British Airways had per ongeluk een heel dure tweede werkdag. Ze trok de noodglijbaan, waardoor het vliegtuig pas na zes uur vertraging weg kon. Die fout kost British Airways duizenden euro’s.

De Boeing 777-200, registratie G-VIIY, stond op zaterdag 16 mei klaar op Londen Heathrow voor vertrek naar Washington Dulles International Airport. Vlucht BA217 zou rond 12:35 uur de lucht in gaan voor een reis van ongeveer 7,5 uur. Uiteindelijk liep het toestel van British Airways ongeveer zes uur vertraging op, en ging pas vlak voor 19:00 uur de lucht in. Dat kwam door een fout van een stewardess.

Tijdens de pushback vanaf de gate op Londen Heathrow trok de stewardess, nota bene op haar tweede werkdag, de noodglijbaan van de derde deur aan de linkerkant. Deze kwam daardoor naar buiten. Naar verluidt zou de vrouw het commando ‘doors to automatic’ hebben gehoord, de deur ge-armed en toen geopend. Die fout kost British Airways in ieder geval 85.000 euro, en die kosten kunnen zelfs met duizenden euro’s oplopen.

Nadat de slide was getrokken moest deze van het vliegtuig worden gehaald. Daarna bekeek de technische dienst of deze hergebruikt kon worden, of dat er een nieuwe moest komen. Het leverde de passagiers een vertraging van zes uur op. Daardoor moet de Britse flag carrier niet alleen betalen voor het repareren van de glijbaan, maar ook voor compensatie. Daarmee kost de tweede werkdag van de stewardess haar in ieder geval 114 duizend euro.

British Airways kent een lange lijst van incidentele slide deployments. In 2023 en 2024 overkwam het de airline regelmatig, één keer zelfs door een stewardess op haar eerste werkdag. Maar ook dichter bij huis komt het heel af en toe voor dat de glijbaan wordt getrokken. Zoals in 2024, toen Transavia net haar eerste Airbus had. Het toestel stond toen op Barcelona-El Prat Airport toen om onbekende reden de slide werd geactiveerd. Het leverde een vertraging van bijna zes uur op.