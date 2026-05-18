Video: zo vliegen deze piloten A320’s in een race tegen de klok

Na de val van Spirit Airlines stond een klein team voor een uitzonderlijk grote uitdaging. De crew noemt het zelf een van de meest surrealistische luchtvaartverhalen van 2026: de stille, nachtelijke dood van een van Amerika’s bekendste luchtvaartmaatschappijen. De prijsvechter stopte op zaterdag 2 mei om exact 03:00 uur definitief met vliegen. Wat daarop volgde was een haast militaire operatie, waarbij vliegtuigen in amper zeven dagen tijd verdwenen richting Arizona. De piloten achter de operatie maakten er een video van, waarop dit artikel is gebaseerd.

De eerste waarschuwing

Volgens het Amerikaanse ferrybedrijf Nomadic Aviation Group, gespecialiseerd in het verplaatsen van vliegtuigen, hing het onheil al langer in de lucht. In januari 2026 kwam het eerste telefoontje binnen van een van de grootste vliegtuiglessors ter wereld. Die partij bezat meerdere Airbus A321neo’s die aan Spirit waren verhuurd. ‘Ze zeiden letterlijk: De signalen bij Spirit zijn slecht. Kunnen jullie alvast een prijs maken voor het terughalen van onze toestellen?’, vertelt het team in de video. De opdracht was nog voorzichtig geformuleerd. Niemand wist immers of Spirit zichzelf opnieuw zou redden, zoals eerder dat jaar al twee keer gebeurde. Tot tweemaal toe stond Nomadic al klaar om vliegtuigen op te halen, maar werd de operatie op het laatste moment afgeblazen omdat Spirit extra tijd wist te kopen. Toch bleven de vliegtuigen in hun systeem staan, alsof iedereen diep vanbinnen wist dat het moment uiteindelijk alsnog zou komen.

Plotseling breekt totale paniek uit

Op vrijdag 1 mei veranderde alles. Terwijl een van de managers onderweg was naar Pittsburgh voor de diploma-uitreiking van zijn zoon, kwam rond 10:00 uur ’s ochtends het verlossende, of eerder vernietigende, telefoontje binnen. Spirit ging daadwerkelijk stoppen. Meteen begon een gigantische race tegen de klok. Leasingbedrijven wilden crews klaar hebben staan op alle luchthavens waar Spirit-toestellen die avond zouden overnachten. Niet pas ná het faillissement, maar direct. Terwijl passagiers nog niets wisten en Spirit-vliegtuigen nog gewoon onderweg waren met betalende reizigers aan boord, werden achter de schermen al teams samengesteld om dezelfde vliegtuigen uren later uit de vloot te halen. Binnen enkele uren groeide de operatie van tien naar 24 vliegtuigen verspreid over onder meer Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Houston, Chicago, Los Angeles, Detroit en Atlantic City. ‘We hadden letterlijk mensen op luchthavens klaarstaan terwijl Spirit officieel nog bestond’, aldus Nomadic.

Spirit-piloten kregen een telefoontje

Misschien nog surrealistischer was de manier waarop Spirit-piloten bij de operatie betrokken raakten. Nomadic besloot bewust zoveel mogelijk ontslagen Spirit-vliegers in te huren om hun eigen toestellen naar opslaglocaties te vliegen. Dat leidde tot bizarre situaties. Piloten zaten midden in een meerdaagse trip, met passagiers aan boord die geen idee hadden dat hun airline enkele uren later niet meer zou bestaan, terwijl ze tegelijkertijd berichten kregen van onbekende mannen die hen vroegen of ze interesse hadden in ferryvluchten richting Arizona. ‘Als ik aan de andere kant van zo’n telefoontje had gezeten, had ik waarschijnlijk gedacht dat het een gek was’, vertelt een van de managers. Sommige piloten reageerden compleet verbijsterd. ‘Ik vlieg nu nog passagiers rond. Morgen heb ik gewoon weer een vlucht… denk ik?’, zei een piloot.

Emotioneel moment

Voor veel crewleden kwam het nieuws als een mokerslag. Een Spirit-piloot vertelt hoe hij op de dag van de shutdown nog gewoon actief vloog. ‘Ik werkte op een van de laatste vijfentwintig vluchten die nog in de lucht waren. Toen ik later die avond eindelijk terugvloog naar Chicago begon het echt binnen te komen. Ik zat alleen op een luchthaven ten zuiden van Orlando en werd emotioneel. Het voelde onwerkelijk.’ Bemanningsleden spraken voortdurend over Spirit als familie. ‘We wilden bewijzen dat een kleine airline het kon opnemen tegen de gevestigde orde’, zei een captain. ‘Iedereen zorgde voor elkaar. Van management tot vakbond.’

FAA gooit roet in het eten

Aanvankelijk leek het plan relatief eenvoudig: de vliegtuigen zouden direct onder het bestaande onderhoudsprogramma van Spirit naar Arizona worden gevlogen. De toestellen waren immers nog volledig luchtwaardig en vervoerden amper twaalf uur eerder nog passagiers. Maar juridisch lag het ingewikkelder. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten en het officiële Spirit-management wilden geen enkel risico nemen. Zelfs toen Nomadic voorstelde om uitsluitend Spirit-piloten te gebruiken, bleef het antwoord nee. Daardoor moest een alternatieve oplossing worden bedacht met zogenoemde DAR’s: Designated Airworthiness Representatives. Dat zijn onafhankelijke inspecteurs die elk vliegtuig individueel moesten goedkeuren voor een eenmalige ferryvlucht naar opslag. Dat zorgde voor flinke vertragingen.

Een logistieke nachtmerrie

De operatie groeide ondertussen uit tot een logistieke chaos. Nomadic kreeg vaak minder dan twaalf uur voorbereidingstijd per toestel. Elk vliegtuig vereiste brandstofcontracten, pushback-trucks, sleepstangen, handling crews, vliegplannen en luchthavenautorisaties. En vrijwel elke luchthaven bleek nieuwe problemen te hebben. ‘Sommige handlers hadden geen trapwagen. Anderen konden wel tanken maar niet pushen. Weer anderen hadden geen towbar voor de Airbus’, vertelt het team. Waar ferryvluchten normaal dagen of weken voorbereiding krijgen, moest nu alles realtime worden geregeld. ‘We werkten praktisch 24 uur per dag. We verloren compleet het besef van tijd.’

Woestijn

Vrijwel alle Spirit-toestellen werden uiteindelijk opgeslagen in Marana en Goodyear in Arizona. Daar bevinden zich enorme vliegtuigopslagplaatsen waar de droge lucht corrosie beperkt. Volgens Nomadic zullen de meeste vliegtuigen uiteindelijk terugkeren in actieve dienst bij andere airlines. ‘Deze toestellen zijn jong. Ze hebben nog jaren leven voor zich. Ze krijgen gewoon een andere kleur en een ander logo.’ Slechts een klein deel van de oudere vliegtuigen zal waarschijnlijk permanent worden gesloopt. Ironisch genoeg verwacht het team dat de opslagplaatsen de komende tijd alleen maar voller worden. Door hoge olieprijzen en overcapaciteit zouden meer maatschappijen tijdelijk vliegtuigen parkeren.

‘Spirit was een familie’

De meest aangrijpende scènes kwamen van oud-medewerkers. Vooral het verhaal van Suzanne raakte veel kijkers. Zij begon al in 1990 bij de voorloper van Spirit Airlines. Ze zag de maatschappij groeien van kleine Convair-propellerkisten naar DC-9’s, MD-80’s en uiteindelijk Airbus-vliegtuigen. Toen ze hoorde dat het laatste Spirit-vliegtuig uit Atlantic City zou vertrekken, kwam ze persoonlijk afscheid nemen. Op de luchthaven stond ze samen met oud-collega’s langs de baan terwijl het laatste toestel vertrok. ‘We waren familie, en dat blijven we altijd’, zei ze zichtbaar emotioneel. ‘Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zo zou staan.’ Niemand hield het droog tijdens de take-off.