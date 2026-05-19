Discussie in Suriname over personeelsbestand SLM

De discussie over de toekomst van Surinam Airways is opnieuw opgelaaid. Surinaamse media melden dat bewoners vragen om dringend naar de bedrijfsstructuur te kijken. Aanleiding is de verhouding tussen de beperkte vloot en het relatief omvangrijke personeelsbestand.

Personeelsbestand bij SLM

Volgens Sonny Khoeblal is het noodzakelijk dat de samenleving kritische vragen stelt over de huidige opzet van Surinam Airways. Hij wijst erop dat de maatschappij in de praktijk opereert met zeer weinig vliegtuigen en veel personeel in dienst heeft. ‘Wanneer een maatschappij in de praktijk opereert met ongeveer twee Boeing 737-toestellen en vliegtuigen via een ACMI-constructie, dan mag de samenleving zich afvragen waarom daar rond de vijfhonderd werknemers tegenover staan’, stelt hij. Die verhouding vormt volgens hem een belangrijk discussiepunt over de efficiëntie bij SLM.

Internationale luchtvaart als referentiepunt

Khoeblal plaatst de situatie ook in een internationale context en verwijst naar hoe kleinere luchtvaartmaatschappijen wereldwijd opereren. Volgens hem slagen dergelijke airlines er vaak in om met aanzienlijk slankere organisatiestructuren te werken, mede dankzij outsourcing, moderner management en efficiëntere werkprocessen. Daardoor kunnen zij de operationele kosten beter beheersen, zonder volledig afhankelijk te worden van overheidssteun. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Suriname internationale modellen niet blind moet kopiëren, maar wel kan leren van de ontwikkelingen in de sector.

Overheidssteun en schuldenproblematiek

Naast de operationele structuur wijst Khoeblal ook op de voortdurende zorgen over de financiële positie van de maatschappij. De aanhoudende overheidssteun en terugkerende schuldenproblematiek blijven volgens hem belangrijke aandachtspunten binnen het publieke debat. Hij stelt dat het essentieel is om fundamentele vragen te durven stellen over de houdbaarheid van het huidige model en de mate waarin Surinam Airways op termijn zelfstandig en financieel gezond kan opereren. ‘De centrale vraag is niet alleen hoe SLM vandaag overeind blijft, maar hoe de maatschappij over tien of twintig jaar nog relevant en financieel gezond kan zijn’, aldus Khoeblal.

Geen aanval op personeel

Khoeblal benadrukt expliciet dat zijn opmerkingen niet gericht zijn tegen het personeel van Surinam Airways. Hij erkent dat honderden gezinnen afhankelijk zijn van het bedrijf en dat werknemers dagelijks onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk uitvoeren. Volgens hem moet de discussie daarom zorgvuldig en respectvol worden gevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de economische realiteit als sociale gevolgen.

Eerder al 300 banen geschrapt

In een eerdere fase van herstructurering werden al ingrijpende maatregelen genomen. In 2021 meldde NU.nl dat de luchtvaartmaatschappij circa driehonderd banen zou schrappen. De maatregel volgde op jaren waarin de maatschappij een schuld van circa 83 miljoen euro had opgebouwd en waarin werd gesteld dat SLM tijdelijk ongeveer 1,6 miljoen euro per maand nodig had om weer levensvatbaar te worden. Medewerkers kregen destijds de mogelijkheid om vrijwillig uit te treden, waarna bij onvoldoende animo ook gedwongen ontslagen via een collectieve ontslagvergunning niet werden uitgesloten.