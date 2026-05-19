KLM verlengt samenwerking met NS, Ahold en ING: ‘Samen leren’

KLM, Ahold Delhaize, ING en NS verlengen hun gezamenlijke samenwerking binnen KickstartAI tot en met 2029. Met deze nieuwe meerjarige fase zetten de bedrijven in op één centrale ambitie: kunstmatige intelligentie sneller van experiment naar grootschalige toepassing brengen en zo de impact van AI in Nederland verder vergroten.

Samenwerkingsverband

De verlenging is een belangrijke stap in de ontwikkeling van KickstartAI, het samenwerkingsverband dat is opgericht door de deelnemende bedrijven. Het initiatief is ontstaan vanuit de overtuiging dat Nederland niet alleen behoefte heeft aan technologische innovatie en talent, maar vooral aan organisaties die AI daadwerkelijk weten toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. In de komende jaren ligt de nadruk op het versnellen van die toepassing en het delen van lessen uit de praktijk.

Commitment vanuit de top

KLM benadrukt dat de toepassing van kunstmatige intelligentie vraagt om een brede aanpak. ‘Het implementeren van AI in grote organisaties vraagt meer dan alleen technologie. Het vraagt om commitment vanuit de top, in combinatie met samenwerking, kennisdeling en de bereidheid om samen te leren hoe AI-toepassingen echt opgeschaald en ingebed kunnen worden in de operatie’, aldus CEO Marjan Rintel. Juist daarom neemt KLM actief deel aan initiatieven zoals KickstartAI, waar volgens de luchtvaartmaatschappij wordt gewerkt aan het ontwikkelen van concrete toepassingen, het delen van kennis en het gezamenlijk versnellen van de opschaling van AI binnen Nederland.

AI-gebruik bij KLM

Een voorbeeld van een AI-toepassing bij KLM is te vinden in slimme systemen die piloten helpen bij de berekening van extra brandstof. Eerder werden ook al stappen gezet binnen Engineering & Maintenance. Daar zet de luchtvaartmaatschappij LiMiTS in, een tool die is doorontwikkeld van afstudeeronderzoek tot operationele applicatie. De oplossing ondersteunt het plannen van vliegtuigonderhoud op Schiphol, waar dagelijks zo’n driehonderd toestellen passeren. De planning is complex door wisselende vluchtschema’s, uiteenlopende onderhoudstaken per toestel en de specifieke licenties van engineers. Door realtime-data te combineren met voorspellende modellen maakt LiMiTS onderhoudsplanningen flexibeler en beter uitvoerbaar. Volgens het team achter de tool kunnen planningen daardoor dichter op het moment van uitvoering worden gemaakt, wat zorgt voor een betere werkverdeling, minder piekbelasting en een efficiëntere operatie waarin vliegtuigen sneller inzetbaar zijn.

Toenemende maatschappelijke urgentie

Volgens KickstartAI is de noodzaak om AI effectief toe te passen urgenter dan ooit. Nederland staat voor grote uitdagingen zoals dalende productiviteitsgroei, stijgende zorgkosten, klimaatdruk en toenemende congestie in infrastructuur. AI kan in deze context een belangrijke rol spelen, maar alleen wanneer organisaties erin slagen om de kloof tussen experiment en uitvoering te overbruggen en succesvolle toepassingen daadwerkelijk op te schalen naar operationeel niveau.

Grootste uitdaging

Erick Webbe, CEO van KickstartAI, benadrukt dat de grootste uitdaging rond AI niet technologisch van aard is. ‘De grootste uitdaging rond AI is niet de technologie zelf, maar de stap van ambitie naar toepassing’, stelt hij. ‘Echte vooruitgang ontstaat wanneer je samenwerkt aan concrete oplossingen, daarvan leert en die lessen deelt zodat anderen sneller kunnen bewegen. In deze nieuwe fase willen we ons partnernetwerk uitbreiden, zodat succesvolle toepassingen en praktische inzichten zich sneller kunnen verspreiden naar andere sectoren en zo de positieve impact van AI in Nederland verder vergroten.’