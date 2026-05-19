Mijlpaal voor opleiding luchtverkeersleiders in Maastricht

Het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) heeft een belangrijke stap gezet in de opleiding van toekomstige luchtverkeersleiders. Voor het eerst is een cruciale opleidingsfase volledig binnen de eigen organisatie ontwikkeld en uitgevoerd. Volgens MUAC is deze interne aanpak een mijlpaal in de opleiding van toekomstige luchtverkeersleiders.

Eerste interne trainingsfase

De pre-transition training is een belangrijk onderdeel van de initiële opleiding tot luchtverkeersleider binnen MUAC en het daaropvolgende operationele werk. In deze fase worden studenten voorbereid op hun overgang naar de operationele omgeving. Daarbij krijgen zij de noodzakelijke kennis van werkwijzen en intensieve simulatortraining, voordat zij starten met on-the-job training. Het intern uitvoeren van deze fase betekent dat MUAC deze belangrijke stap nu volledig in eigen beheer heeft, waardoor de opleiding beter aansluit op de praktijk van de organisatie.

Opleiding succesvol afgerond

Inmiddels heeft een groep van tien studenten de opleiding succesvol afgerond. Deze groep, Ab Initio 88, is de eerste lichting die zowel de initiële training bij GATE Aviation Training in Kopenhagen heeft afgerond als de nieuwe interne pre-transition training bij MUAC zelf. Directeur Peggy Devestel stelt dat zij zeer tevreden is over de resultaten van de eerste interne trainingsronde. Zij benadrukt dat alle studenten succesvol zijn doorgestroomd naar de volgende fase van hun leertraject en spreekt haar waardering uit voor het team dat de opleiding heeft ontwikkeld. Volgens haar is het essentieel om een robuust opleidingsprogramma te hebben om ook in de toekomst voldoende luchtverkeersleiders te kunnen blijven opleiden en zo te voldoen aan de operationele vraag.

Complex luchtruim van Europa

Door de pre-transition training intern te organiseren kan MUAC, onderdeel van EUROCONTROL, de simulaties en scenario’s volledig afstemmen op de eigen procedures, verkeersstromen en systemen. MUAC is verantwoordelijk voor het beheer van het hogere luchtruim op kruishoogte, grofweg tussen 24.500 en 66.000 voet, boven Nederland, België, Luxemburg en het noordwesten van Duitsland. Dit gebied behoort tot de drukste en meest complexe luchtruimen van Europa. Het team coördineert en ondersteunt de veilige en efficiënte afhandeling van luchtverkeer over landsgrenzen heen, met als doel één geïntegreerd Europees luchtruim te realiseren in plaats van versnipperde nationale systemen.