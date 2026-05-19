Transavia-CEO bezorgd: ‘Het gaat ook over familie en werk’

Nederland voert volgend jaar de hoogste vliegbelasting van de hele Europese Unie in. Daarmee worden de gemiddelde kosten acht keer zo hoog als in de rest van Europa. CEO’s van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen uiten hun zorgen: ‘Dit is een keuze die reizigers over de grens dwingt.’

De nieuwe vliegtaks wordt ingevoerd vanaf 2027. Reizigers gaan dan fors meer belasting over hun ticket betalen: bijna dertig euro voor een korte vlucht, 47 euro voor een middellange en ongeveer 72 voor lange vluchten. Dat laatste bedrag is een stijging van 140 procent ten opzichte van nu. CEO’s van Nederlandse maatschappijen maken zich zorgen dat de reiziger daarmee over de grens wordt gejaagd.

Paul Terstegge, kersverse CEO bij Transavia, benoemt dat vliegen over veel meer gaat dan alleen vakantie. ‘Het gaat ook over familiebezoek, werk en verbonden blijven met familie en vrienden in het buitenland. De verschillen binnen Europa worden straks heel groot. Een gezin van vier dat naar Turkije vliegt, betaalt straks tot bijna €200 aan vliegbelasting vanuit Nederland.’ Hij kijkt naar voorbeelden uit het buitenland. Zo schrijft hij dat in Denemarken de inkomsten van de vliegtaks worden gebruikt om de luchtvaartsector te verduurzamen.

Ook Marjan Rintel van KLM schrijft over haar zorgen. Ze benoemt de grote verschillen met België: daar betalen reizigers voor een familiebezoek naar Suriname 40 euro belasting, tegenover 300 euro in Nederland. ‘Dat is geen klein verschil. Dat is een keuze die reizigers dwingt om vanaf luchthavens over de grens in België of Duitsland te vliegen, waardoor de uitstoot zich verplaatst in plaats van vermindert. Zo gooien we het kind met het badwater weg, want als reizigers vertrekken, verdwijnen directe bestemmingen op Nederlandse luchthavens.’

KLM, Transavia, TUI en Corendon slaan nu de handen ineen met de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) in de campagne voor gelijke vliegtaks. Daarmee willen ze in Den Haag aandacht vragen voor de kwestie. Op de website is in kaart gebracht hoe groot de verschillen worden met onze buurlanden. Ook wordt er aan de overheid gevraagd om de opbrengsten in verduurzaming te steken, net als in Denemarken.

‘Dit gaat de hele Nederlandse bevolking aan’

Marnix Fruitema van BARIN liet zich al eerder uit over de verhoogde vliegtaks. Volgens hem lijdt de hele Nederlandse economie onder de gevolgen van de hoogste vliegbelasting van Europa. ‘Als het ergste scenario gebeurt, neemt onze gehele bereikbaarheid af. Daarmee zal ook ons investeringsklimaat verschralen.’ Daarnaast wijst hij erop dat de concurrentiepositie van KLM en Transavia zal verslechteren.