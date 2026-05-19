Typhoon-straaljagers krijgen nieuwe wapens tegen drones

De British Royal Air Force heeft Eurofighter Typhoon-straaljagers uitgerust met nieuwe APKWS-raketten. Dat systeem moet drones in het Midden-Oosten goedkoper en effectiever uitschakelen. Volgens het Britse ministerie van Defensie kan het systeem vijandelijke drones met grote precisie vernietigen, terwijl de kosten aanzienlijk lager liggen dan bij traditionele raketten.

Inzet in recordtempo

De Advanced Precision Kill Weapon System-raketten, beter bekend als APKWS, werden ontwikkeld door defensiebedrijven BAE Systems en QinetiQ. Opvallend is vooral de snelheid waarmee het systeem operationeel werd gemaakt. In maart 2026 voerde de RAF nog succesvolle testen uit, waarna een maand later Typhoon-piloten lucht-luchttests uitvoerden tegen drones. Nog geen twee maanden later werden de wapens daadwerkelijk ingezet tijdens missies in het Midden-Oosten.

The Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) will be fitted to @royalairforce Typhoon fighter jets this May. The APKWS can destroy targets precisely and at a fraction of the price of missiles currently used. pic.twitter.com/UPNqpIvUgC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 18, 2026

Goedkoper alternatief

Het APKWS-systeem zet ongeleide raketten met behulp van lasergeleiding om in nauwkeurige precisiewapens. Zo ontstaat een goedkoop alternatief voor conventionele lucht-luchtraketten, die vaak honderdduizenden euro’s per stuk kosten. Vooral bij het onderscheppen van relatief goedkope drones is dat een belangrijk voordeel. Volgens het Britse ministerie van Defensie kan de RAF dankzij APKWS veel meer drones uitschakelen tegen een fractie van de kosten.

RAF voert missies uit

De Britse overheid bevestigde dat de nieuwe raketten inmiddels operationeel zijn ingezet door Typhoons tijdens missies boven het Midden-Oosten. Britse gevechtsvliegtuigen zijn daar sinds het uitbreken van de regionale spanningen vrijwel continu actief. Air Commodore Donal McGurk noemt de nieuwe bewapening een belangrijke uitbreiding. Volgens hem zorgen de snelle ontwikkeling en uitgebreide tests ervoor dat de Typhoons flexibeler kunnen reageren op de snel veranderende dreiging van drones in de regio.

Drones veranderen luchtgevechten

De inzet van goedkope drones heeft de afgelopen jaren het karakter van moderne oorlogsvoering drastisch veranderd. Vooral in conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten blijken drones een relatief goedkope maar effectieve dreiging voor luchtmachten en grondtroepen. Traditionele lucht-luchtraketten zijn vaak te duur om massaal tegen drones in te zetten, waardoor verschillende landen zoeken naar goedkopere systemen. Ook de Verenigde Staten experimenteren inmiddels met APKWS-raketten tegen drones. Eerder deze maand voerden de Amerikaanse luchtmacht succesvolle tests uit met een MQ-9A Reaper-drone, uitgerust met hetzelfde wapensysteem.