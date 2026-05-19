Vliegroutes vanaf Schiphol gaan veranderen

Luchtverkeersleiding Nederland gaat de vliegroutes van vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol aanpassen. Het gaat hierbij om vertrekken vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan. De maatregelen worden volgende maand ingevoerd.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat per 11 juni twee nieuwe veiligheidsmaatregelen invoeren voor vertrekkende vluchten vanaf Schiphol. Volgens het bedrijf zijn die maatregelen nodig om het veiligheidsniveau te blijven waarborgen. Het gaat hierbij om een aanpassing van een nachtelijke vertrekroute vanaf de Polderbaan, en het vliegen in bochten vanaf de Kaagbaan.

Vliegtuigen die tussen 23:00 en 6:00 uur vanaf de Polderbaan vertrekken naar een zuidelijke bestemming, draaien na het opstijgen ter hoogte van Castricum een bocht naar links. Dan gaan ze over zee vliegen en komen weer aan land boven Noordwijk. Op dat moment hebben de toestellen al een hoogte van zes à zeven kilometer bereikt. Ongeveer 600 vliegtuigen per jaar vliegen vanaf 11 juni in de nacht dan over Castricum/Heiloo. Zaanstad en Amsterdam worden daarmee meer ontzien.

De tweede veiligheidsmaatregel gaat over vertrekken vanaf de Kaagbaan. De bestaande route wijzigt niet, wel de manier waarop. Een optie is een route met een vaste bochtstraal die met behulp van nauwkeurige systemen in de cockpit altijd op dezelfde manier wordt gevlogen. Een andere optie is er één zonder een vaste bochtstraal, waarbij de uitvoering afhankelijk is van de weersomstandigheden en het soort vliegtuig. De bedoeling is dat piloten altijd met de vaste bochtstraal vliegen, maar als ze daar niet de juiste apparatuur voor hebben kunnen ze dit voor vertrek melden aan de luchtverkeersleiding.

Met deze nieuwe maatregelen verschuift de geluidshinder voor een aantal omliggende dorpen en steden. Sommigen krijgen meer last, en anderen meer. Daarom hebben sommige gemeenten bezwaar aangetekend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. LVNL evalueert de resultaten van de nieuwe routes en het participatietraject na drie jaar. Bij dat participatietraject zijn onder andere het Ministerie, Schiphol en partijen uit de omgeving betrokken.

Boos op Schiphol

De strijd tussen Schiphol en omliggende gemeenten over de geluidshinder bestaat al jaren. Vorige maand stapten weer twee actiegroepen naar de Inspectie Leefomgeving & Transport. Ze eisten dat de overheid per direct optrad tegen de geluidsoverlast bij Lijnden en Uithoorn. De ILT concludeerde dat de grenswaarde in 2025 bij beide dorpen was overschreden. Het rapport Monitoring Balanced Approach Schiphol, dat ook in april uitkwam, concludeerde juist dat de luchthaven stiller was geworden.