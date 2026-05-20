Eerste Airbus A350 in KLM-kleuren gespot | Foto

In maart kwamen de eerste beelden van de nieuwe Airbus A350 van KLM naar buiten. De machine, die destijds alleen binnen in de fabriek te zien was, pronkte nu ook buiten in haar nieuwe kleuren.

Eind maart was Up in the Sky in Toulouse om naar de nieuwe Airbus A350-900 te kijken. Op dat moment had enkel de staart het logo van KLM. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Airbus heeft de nieuwe A350 langs het verfcentrum gebracht, waar de machine in het koningsblauw van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij is uitgedost.

Onderweg naar de volgende halte kreeg een spotter zicht op de nieuwe Airbus van KLM. Op de foto is te zien hoe de donkerblauwe baan onder de neus duikt, waardoor de radome een egale kleur krijgt. Verder is de machine voorzien van de Nederlandse vlag, terwijl de registratie vooralsnog Frans is. Aan de buitenkant lijken alleen de Trent XWB-84-motoren te ontbreken.

In totaal neemt KLM 22 Airbus A350-900’s in ontvangst, waarvan de eerste registratie PH-ZNA krijgt. Later in het jaar zullen zich nog twee machines bij de vloot voegen van de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij. De 22 toestellen maken onderdeel uit van een Air France-KLM-order bestaande uit vijftig vliegtuigen. De 25 A350-900’s, en drie A350-1000’s van de order gaan richting Parijs.

Grote vlootvernieuwing

KLM timmert inmiddels hard aan de weg als het gaat om de vlootvernieuwing. De airline nam de afgelopen jaren al vele Boeing 787 Dreamliners en Airbus A321neo’s in ontvangst. Behalve de passagiersvariant van de A350, heeft Air France-KLM eveneens een order uitstaan voor zes A350F’s. Deze machines zullen vanaf 2027 hun intrede doen in de Frans-Nederlandse vloot.

Het nieuwste lid binnen de blauwe familie is aanzienlijk zuiniger en vooral veel stiller. De Airbus A350 verbruikt tot 25 procent minder brandstof ten opzichte van de GE-motoren die onder de 777’s hangen. Bovendien presteren de Rolls-Royce Trent XWB’s even goed op kerosine als op SAF, waarop KLM volop inzet. Verder zijn de machines veertig procent stiller in vergelijking met de Boeings.