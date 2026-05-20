Gesmokkelde Airbus A330 wordt na twee jaar ontmanteld

Het lijkt een flinke domper te worden voor de Belarussische maatschappij Belavia: in plaats van nieuwe vliegtuigen moet het een eigen toestel ontmantelen. De Airbus A330 werd nog geen twee jaar geleden de grens over gesmokkeld.

In augustus 2024 kreeg Belavia onverwachts drie Airbus A330-200’s in handen. De vliegtuigen vlogen eerder voor onder meer Emirates en het Turkse Onur Air. Eind 2023 kwamen ze in handen van Magic Air, een airline uit Gambia, maar voerden er nooit vluchten uit. In augustus 2024 verkocht de airline zogenaamd aan een verkoper in de Verenigde Arabische Emiraten.

In plaats van het Midden-Oosten, vertrokken de machines over de Kaspische Zee richting het noorden met de transponders uit. De drie toestellen landden in Minsk, Belarus, en vliegen sindsdien in de vloot van Belavia. Internationaal werd de actie gezien als een grove vliegtuigsmokkel voor Belarus. Dat land staat gaat sinds 2021 gebukt onder zware sancties nadat het een Ryanair-vlucht onderweg naar Litouwen forceerde te landen om oppositiepoliticus en journalist Roman Protasevich en zijn vriendin te arresteren.

Uitbreiding

Eind 2025 leek er goed nieuws te komen voor Belavia. De Amerikaanse sancties, die aan Belarus waren opgelegd, worden goeddeels opgeheven door president Trump. Daardoor ontstond ook de mogelijkheid voor de nationale luchtvaartmaatschappij om nieuwe machines aan te schaffen. Volgens de Belarussische transportminister Lyaknovitsj zouden er deze zomer drie tot vijf nieuwe vliegtuigen bij de vloot komen.

De Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran, en de als gevolg gestegen olieprijzen, lijken roet in het te gooien. Volgens het Belarussische Telegram-kanaal Ot Vinta heeft de airline haar groeiplannen moeten wijzigen. Zo wil Belavia haar vluchten naar de Emiraten alleen hervatten ‘met veiligheidsgaranties’ en hangen ook andere bestemmingen in het Midden-Oosten aan een zijden draad.

Verder zijn bestemmingen in Europa momenteel onbereikbaar, waardoor er weinig alternatieven overblijven voor Belavia. Daarom lijkt een Airbus A330 vroegtijdig aan zijn einde te komen. De machine, registratie EW-589PD, staat al sinds februari geparkeerd op de luchthaven van Minsk. Volgens Ot Vinta moet de machine gaan dienen als onderdelenleverancier voor de andere vliegtuigen in de vloot.