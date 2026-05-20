Klimaatpremier op de koffie met KLM: ‘Van groot belang’

Premier Jetten heeft dinsdag kennisgemaakt met Air France-KLM-CEO Benjamin Smith. Samen met KLM-topvrouw Marjan Rintel hadden hij en Smith een hoop te bespreken.

Geen wolkje aan de lucht? Nee, dat kan niet gezegd worden van de relatie tussen Den Haag, met voormalig zelfverklaard ‘klimaatdrammer’ Jetten voorop, en Air France-KLM. De voorbije maanden bekritiseerden de luchtvaartreus en het kabinet elkaar over en weer. Tijdens een eerste kennismaking tussen Jetten en Smith viel er achter gesloten deuren vast genoeg te bespreken.

Bezuinigingen en bonussen

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben het zwaar door de energiecrisis die ontstond na de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Ook KLM is daar geen uitzondering op. Als gevolg hiervan heeft de maatschappij een vacaturestop ingesteld en huurt ze geen externe consultants in. Ook krijgt cabinepersoneel met een jaarcontract nu geen vast contract, maar nog een keer een jaarcontract. Voorheen kregen zij na een jaar wél een vast contract.

KLM wil door het geven van jaarcontracten meer flexibiliteit behouden in onzekere tijden. De maatregel treft zo’n 400 medewerkers. Dat Rintel tegen de achtergrond hiervan kort geleden wel een bonus van bijna 1,6 miljoen euro ontving viel dan ook slecht. Haar vaste salaris lag volgens berichtgeving op 600.000 euro, maar de totale beloning viel hoger uit door variabele beloning en aan aandelen gekoppelde componenten. Minister van Financiën Eelco Heinen noemde die beloning ‘ongepast’, vooral omdat KLM van het personeel juist offers vraagt.

Ook de beloning van Air France-KLM-topman Benjamin Smith ligt politiek gevoelig. Smith verdiende over 2025 volgens het jaarverslag ongeveer 5,1 miljoen euro. Dat bedrag bestond uit een vast salaris van ruim 1 miljoen euro, aangevuld met bonussen en aandelen. De Nederlandse staat liet weten ook bezwaar te maken tegen zijn beloning.

Vliegtaks en krimp Schiphol

Met gevulde zakken schoven Rintel en Smith zo aan bij Jetten in het Catshuis. Maar niet alleen de D66-voorman zal daar kritisch zijn geweest, ook Smith en Rintel zullen hun zegje hebben willen doen. Air France-KLM is namelijk al tijden kritisch over het Nederlandse luchtvaartbeleid. Smith gaf eerder aan in Nederland ‘visie en leiderschap’ te missen, zeker nu krimpplannen rond Schiphol juridisch vastlopen en gemeenten aandringen op nachtsluiting. Volgens Rintel zou het in 2026 weleens ‘erop of eronder’ kunnen zijn voor KLM.

De voorgenomen vliegtaks die vanaf 2027 moet gaan gelden kan dan ook waarschijnlijk niet op lovende woorden rekenen van het luchtvaartduo dat de premier op bezoek kreeg. Aan de ‘hoogste vliegbelasting van de Europese Unie’ zullen reizigers gemiddeld ruim veertig euro per ticket kwijt zijn. Dat terwijl het Europese gemiddelde rond de vijf euro ligt. Daarmee komt de Nederlandse heffing meer dan acht keer hoger uit.

Of het bij koetjes en kalfjes gebleven is of dat er harde noten gekraakt zijn, blijft gissen. Duidelijk moge echter zijn dat Jetten, Rintel en Smith genoeg gesprekstof hebben voor een tweede ontmoeting.