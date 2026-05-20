Ryanair verwelkomt nieuwste Boeing-model in vluchtschema

De Ierse prijsvechter heeft er lang op moeten wachten, maar binnenkort lijkt Boeing’s nieuwste 737 MAX-model eindelijk de lucht in te mogen. Ryanair heeft het toestel in ieder geval opgenomen in de vluchtschema’s.

Na twee dodelijke crashes met een Boeing 737 MAX in 2018 en 2019, kwamen alle vliegtuigen van Boeing’s nieuwe familie onder een vergrootglas te liggen. Dit leidde ertoe dat de certificering 737 MAX 7 en MAX 10 tijdelijk op de plank werden gelegd door de FAA. Dat was slecht nieuws voor Ryanair, die naarstig opzoek is naar schaal in haar alsmaar groeiende operaties.

Ook toen de certificering van de modellen wederom hervat werden, duurde het lang. De Amerikaanse luchtvaartautorteiten stuitten op enkele problemen die Boeing moest oplossen, alvorens het vliegtuig commercieel te laten vliegen. Volgens Ryanair-topman Michael O’Leary zou de beslissende stempel komend najaar dan toch eindelijk moeten komen.

Vervolgens is het afwachten. Eerst zijn het Canadese WestJet en het Amerikaanse United Airlines aan de beurt, waarna Lion Air de volgende machines krijgt. De laatstgenoemde is extra bijzonder, omdat de airline betrokken was bij de eerste 737 MAX-crash in oktober 2018. Ryanair verwacht haar eerste MAX 10’s vanaf januari 2027 bij de vloot te verwelkomen.

Gamechanger

In totaal komen driehonderd exemplaren richting de Ierse prijsvechter. Honderdvijftig daarvan zijn zogenaamde firm orders, en Ryanair beschikt over de koopopties voor de andere honderdvijftig. Verder had de airline ook een order uitstaan voor 210 MAX 8-200’s, die Ryanair ook wel de ‘Gamechanger’ noemt. Deze beschikken over een extra compacte cabine, waardoor er meer capaciteit aan boord is. Elk van deze machines vliegt inmiddels bij airlines binnen de Ryanair groep.



De echte ‘gamechanger’ voor Ryanair zal de 737 MAX 10 blijken, die plaats biedt aan 228 passagiers. Daarmee heeft de budgetmaatschappij ruimte voor ruim dertig passagiers meer in vergelijking met de MAX 8-200. De airline gaat deze machines inzetten op haar meest bevlogen routes waarmee Ryanair wil groeien van 216 miljoen passagiers dit jaar, naar 223 miljoen volgend jaar.