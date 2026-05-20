Verkast Emirates binnenkort deels naar Tel Aviv? 

Al ruim 2,5 jaar vliegt Emirates niet meer op Tel Aviv na de terroristische aanval op 7 oktober. Nu wil de Israëlische overheid de airline uit de Golf terugkrijgen, en doet dat middels een aantrekkelijk aanbod.

Tot 7 oktober 2023 vloog Emirates dagelijks meermaals op en neer naar Tel Aviv, Israël. De banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël bevonden zich in een stijgende lijn, onder meer na de Abraham-akkoorden van 2020. De terroristische aanval op Israël en de gewelddadige Israëlische oorlog die daarop volgde, leidden tot een abrupt einde van de toenemende betrekkingen.

Ook Emirates vertrok, en liet zich sindsdien niet meer zien. Als het aan de Israëlische overheid ligt, echter, komt de maatschappij zo snel mogelijk terug. De regering lijkt Emirates een aanlokkelijk aanbod te hebben gedaan: als de airline uit Dubai terugkeert, krijgt het twee nieuwe routes cadeau. De maatschappij mag deels verhuizen naar Tel Aviv om vanaf daar vluchten te lanceren naar New York en Bangkok.

In het bijzonder gaat het om vluchten van de zogenoemde zevende vrijheid. Dit stelt luchtvaartmaatschappijen in staat vluchten aan te bieden tussen twee bestemmingen zonder het thuisland te hoeven aandoen. Het verschil met de bekendere vijfde vrijheid is dat deze laatste vereist dat het thuisland wel wordt aangedaan. KLM maakt bijvoorbeeld gebruik van de vijfde vrijheid op vluchten van Amsterdam naar Jakarta, met een tussenstop in Kuala Lumpur.

Moeilijkheden

Voordat dit aanbod realiteit wordt, zijn er eerst nog een aantal uitdagingen te overbruggen. Ten eerste moet Israël de eigen wetten aanpassen om Emirates te verwelkomen. De Israëlische wet schrijft momenteel voor dat dergelijke operaties niet zijn toegestaan, en moet daarom worden aangepast. Ook de Verenigde Staten moeten akkoord gaan met deze stap.

Ook lijkt er flinke weerstand te komen van onder meer Israëlische luchtvaartmaatschappijen. De routes naar New York en Bangkok behoren tot de meest lucratieve in Israël. Bovendien bestaat er al concurrentie vanuit Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, en biedt Emirates zelf ook een alternatief via Dubai. Toename van de competitie leidt hoogstwaarschijnlijk tot lagere prijzen, wat de marges van de airlines drukt.

Verder is het luchtruim in het Midden-Oosten nog altijd ernstig verstoord. Na de Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran, die eind februari begonnen, werden veel vluchten geannuleerd. Hoewel de bombardementen en beschietingen inmiddels in frequentie zijn afgenomen, blijft het luchtruim in de regio nog altijd last houden van verstoringen en onverwachte sluitingen.