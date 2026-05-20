VS verloren ‘kleine luchtmacht’ tegen Iran

De VS verloren tot nu toe naar schatting zo’n 42 vliegtuigen, drones en helikopters tijdens Operation Epic Fury tegen Iran en Hezbollah. Deze vloot toestellen, een kleine luchtmacht op zichzelf, vervangen gaat de Amerikaanse belastingbetaler miljarden kosten.

De Verenigde Staten hebben tijdens de Operation Epic Fury, de oorlog van Trump tegen Iran en Hezbollah, inmiddels voor miljarden aan vliegtuigen verloren of beschadigd zien raken. Dat zou blijken uit een onlangs gepubliceerd rapport opgesteld voor het Amerikaanse Congres. Volgens het rapport gaat het om 42 toestellen, waaronder gevechtsvliegtuigen, tankvliegtuigen, helikopters en drones. De lijst is vooralsnog gebaseerd op mediaberichten en verklaringen van het Amerikaanse ministerie van Defensie en US Central Command (CENTCOM). Een volledige officiële lijst met verliezen is namelijk nog niet door het Pentagon vrijgegeven.

Vervanging

Tijdens een hoorzitting op 12 mei verklaarde Jules W. Hurst, het financiële hoofd van het Pentagon, dat de geraamde kosten van de Amerikaanse militaire operatie in Iran inmiddels zijn opgelopen tot 29 miljard dollar (ca. 25 miljard euro). Volgens hem komt een belangrijk deel van die stijging door nieuwe ramingen voor reparatie en vervanging van materieel. Onder de gemelde verliezen bevinden zich onder meer vier F-15E Strike Eagles. Omdat dit type niet meer wordt geleverd, zou vervanging waarschijnlijk plaatsvinden met de modernere F-15EX. Op basis van Amerikaanse begrotingscijfers komt dat neer op ongeveer 500 miljoen dollar (ca. 431 miljoen euro) voor vier toestellen. Ook wordt melding gemaakt van het verlies van één F-35A Lightning II, met een geschatte vervangingswaarde van circa 195 miljoen dollar (ca. 168 miljoen euro). Een verloren A-10 Thunderbolt II zou eveneens lastig te vervangen zijn, aangezien dit toestel al sinds de jaren tachtig niet meer in productie is.

Hoewel dit serieuze bedragen zijn lijkt de zwaarste kostenpost te zitten bij ondersteunende vliegtuigen. Zo zouden zeven KC-135 Stratotankers verloren of zwaar beschadigd zijn. Vervanging door KC-46A-tankers zou naar schatting ongeveer 1,8 miljard dollar (ca. 1,6 miljard euro) kosten. Verder noemt het rapport één E-3 Sentry AWACS, twee MC-130J Commando II’s en één HH-60W Jolly Green II-reddingshelikopter. Naast deze bemande toestellen is ook het aantal drones dat verloren ging niet gering. Er zouden maar liefst 24 MQ-9 Reapers en één MQ-4C Triton verloren zijn gegaan.

Miljardensom

Op basis van beschikbare toestelprijzen kan de schade aan Amerikaanse luchtvaartuigen inmiddels boven de 4 miljard dollar (ca. 3,5 miljard euro) uitkomen. Daarbij zijn kosten voor training, reserveonderdelen en andere secundaire kosten niet meegerekend. Duidelijk is dat de oorlog van Trump in het Midden-Oosten de VS, en de USAF, een aardige duit kost.