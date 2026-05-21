Embraer E195 verwelkomt bijzondere passagier

Niet zomaar elke dag zien reizigers een premier aan boord stappen van hun vliegtuig. Toch gold dat wel voor een honderdtal passagiers onderweg naar Krakau, Polen. Aan boord van hun Embraer vloog de nieuwe premier van Hongarije mee.

Het was een druk weekend voor Austrian Airlines, dat vorig weekend ook al de winnares van het Eurovisie Songfestival terug naar Bulgarije vloog. Dinsdag stapte wederom een belangrijk persoon aan boord op een vlucht naar Krakau. De kersverse premier van Hongarije, Peter Magyar, maakte zich comfortabel in een Embraer E195 voor een bezoek aan Polen.

De premier was eerder binnengevlogen vanuit Boedapest, en reisde na een tussenstop in Wenen met Austrian Airlines door naar Krakau. De vlucht was vooral demonstratief en symbolisch. Magyar probeert een duidelijk contrast te schetsen met zijn voorganger Viktor Orbán, die bekend stond om zijn overdadige levensstijl.

Tijdens zijn eerste buitenlandse reis, vertrouwt Magyar niet op een privéjet of het regeringsvliegtuig, maar op een Embraer van een commerciële luchtvaartmaatschappij in de economy class. Hiermee hoopt de nieuwe premier aan het publiek te tonen dat hij wil breken met het regime van Orbán en de corruptie die daarbij hoorde.

Opschudding

De reizen van de voormalige Hongaarse premier zorgden regelmatig voor opschudding binnen Hongarije. Orbán reisde vaak met vliegtuigen van de Hongaarse regerings- en militaire vloot, waaronder een Airbus A319 of een Dassault Falcon 7X. Verder huurde hij ook regelmatig chartertoestellen in om zijn reizen te voltooien.

Het leidde tot controverse, omdat de oppositie en enkele media hem ervan beschuldigden op onduidelijke wijze om te gaan met de kosten van het vliegen. Ook zou hij zowel officiële als privéreizen uitvoeren op kosten van de belastingbetaler. Hij regelde zelfs eens een Airbus A321 XLR van het Hongaarse Wizz Air voor een reis naar de VS, nadat hij een te grote delegatie had meegenomen.