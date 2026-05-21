KLM viert historisch moment: ‘Eerste van Europa’

Op 21 mei 1946 vloog KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij naar New York, tijdens een zeer bijzondere vlucht naar de Amerikaanse metropool. Tachtig jaar later staat de maatschappij stil bij dit historische moment.

Het begin van een nieuw tijdperk

De eerste vlucht werd uitgevoerd met een Douglas C-54 Skymaster en vertrok vanuit Amsterdam met 32 passagiers aan boord. Onderweg werd gestopt in Prestwick en Gander. De totale reistijd bedroeg daardoor meer dan een dag. KLM werd hiermee de eerste Europese luchtvaartmaatschappij met een vaste lijndienst naar de Verenigde Staten. Dit gebeurde in een periode waarin internationale verbindingen nog schaars waren. De route markeert het begin van een nieuw tijdperk, waarin de luchtvaart een structurele rol kreeg in internationale uitwisseling. ©KLM

Intercontinentaal netwerk

In de decennia die volgden ontwikkelde de route zich tot een belangrijk onderdeel binnen het intercontinentale netwerk. Waar vroeger propellervliegtuigen de Atlantische oversteek maakten, werden later toestellen zoals de Boeing 747 en 787 ingezet om de capaciteit te vergroten. ‘De route tussen Amsterdam en New York weerspiegelt al 80 jaar de hechte band tussen Nederland en de Verenigde Staten’, zegt Marjan Rintel, CEO van KLM. ‘Wat in 1946 begon als een baanbrekende verbinding is uitgegroeid tot een belangrijke schakel voor zakelijke reizigers, toeristen en vrachtverkeer. Al decennialang ondersteunt deze route handel, investeringen en culturele uitwisseling en brengt het mensen en economieën aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dichter bij elkaar.’

Honderdduizenden passagiers

Vandaag de dag wordt de verbinding tussen Amsterdam en New York beschouwd als een van de belangrijkste onderdelen binnen het netwerk van KLM. Jaarlijks vervoert KLM op deze route honderdduizenden passagiers en een aanzienlijke hoeveelheid luchtvracht. Die vracht bestaat uit farmaceutische producten, hightechcomponenten, mode, e-commerce en bederfelijke goederen. Via New York ontstaat bovendien toegang tot een breed scala aan Noord-Amerikaanse bestemmingen.

Viering van het jubileum