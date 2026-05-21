Rusland toont beelden ‘nieuwe’ straaljager 

Er duiken opvallende beelden op uit Rusland, waar een ‘nieuwe’ straaljager voor het eerst voor de camera’s opsteeg. Het gaat om een nieuwe variant van de moderne Sukhoi Su-57.

Tot nu toe vloog de Sukhoi Su-57 enkel met één piloot, maar daarin komt verandering met het nieuwe model. De Su-57D, zoals het model wordt genoemd, beschikt over een verlengde canopy die steil omhoog gaat. Daardoor is er ruimte voor een tweede vlieger aan boord van de machine. Het is een uniek toestel: enkel de Chinezen hebben een straaljager van de vijfde generatie met twee vliegers.

Waarvoor het tweede lid exact dient, is nog onduidelijk. In de Chinese Chengdu J-20S-straaljager wordt de extra stoel geassocieerd met het crewed-unscrewed teaming, waarbij piloten worden gekoppeld aan UAV’s en de Chinese jager-achtige ‘loyal-wingman’ drones. Daarbij kan de tweede piloot worden ingezet om de drones te coördineren tijdens veeleisende missies.

Deze capaciteiten werklinken ook in de woorden van de eerste vicepremier van Rusland, Denis Manturov. ‘Het prototype van de Su-57D, een vijfde generatie tweezits-straaljager, is begonnen met de eerste testvluchten. Het toestel bezit, behalve zijn unieke vechtkarakteristieken, ook de mogelijkheden van een gevechtstrainer en een commando- en controle-vliegtuig.’

Russia's United Aircraft Corporation has flown a two-seat Su-57 prototype for the first time. The variant is designed for pilot training and as a command platform for coordinating manned and unmanned operations. https://t.co/mTtdRvarMo pic.twitter.com/NjPgQzpyTP— Open Source Intel (@Osint613) May 19, 2026

Kritiek

De Su-57 heeft de laatste jaren veel kritiek te verduren gekregen, vooral vanuit het Westen. De modernste straaljager van Rusland rolt momenteel in zeer beperkte aantallen van de band, doet relatief weinig ervaring op en Westerse critici twijfelen over de stealth-mogelijkheden van de straaljager. Dit heeft er onder meer aan bijgedragen dat Rusland de machine internationaal moeilijk aan de man krijgt.

Hoewel het onduidelijk is wat voor doelstellingen Rusland heeft met de nieuwe Su-57D, lijkt de Sukhoi gedeeltelijk voor de export te zijn. Rostec, de belangrijkste aandeelhouder van het Russische staatsluchtvaartbedrijf United Aircraft Corporation, benadrukt in een Telegram-bericht dat de nieuwe machine volledig op eigen initiatief door UAC is ontwikkeld.

India

Daarmee zou een mogelijke deal met India opnieuw tot leven kunnen worden gebracht. De Indiërs toonden eerder al interesse in de straaljager, maar een deal bleef uit wegens onenigheden over technologietransfers, prestatieproblemen en ontwerp prioriteiten. Een belangrijke wens uit India was een tweezittersvariant van de Sukhoi Su-57.

Duidelijk verschil tussen de Su-57 en de Su-57D | ©UAC

India is inmiddels zelf begonnen met het ontwerp van eigen straaljager van de vijfde generatie. Het gaat daarbij om de Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), maar die heeft te kampen met toenemende vertragingen. Een mogelijke deal met Rusland zou daarmee een opmaat kunnen betekenen naar een langere en meer innige samenwerking voor de Indiërs.