Transavia 737 met motorproblemen keert terug naar Schiphol

Een Transavia Boeing 737 op weg van Schiphol naar Tenerife kreeg boven de Noordzee te maken met motorproblemen. Kort na vertrek besloot de bemanning terug te keren voor verdere technische inspectie.

Motorproblemen boven de Noordzee

Een Boeing 737-800, registratie PH-HSK, voerde op 20 mei vlucht HV-6675 uit van Schiphol naar Tenerife South toen zich kort na vertrek technische problemen voordeden. Het toestel steeg om 06:25 uur op vanaf de Kaagbaan (runway 24) en klom richting 29.000 voet. Tijdens de klim werden volgens The Aviation Herald ‘high vibration indications’ gemeld aan de linker CFM56-motor, wat duidt op abnormaal motortrillingen. Rond 06:46 uur, terwijl het toestel zich boven de Noordzee bevond, besloot de bemanning uit voorzorg een rechtsomkeer te maken richting Amsterdam. Om 07:22 uur landde de PH-HSK op de Polderbaan (runway 18R), ongeveer 57 minuten na vertrek. Het toestel kon daarna zelfstandig naar de gate taxiën voor verdere technische inspectie.

©Flightradar24

Vervangend toestel

Door het incident moest Transavia een vervangend toestel inzetten om de vlucht alsnog uit te voeren. Een andere Boeing 737-800, registratie PH-HXN, nam vlucht HV-6675 over en arriveerde op Tenerife South met een vertraging van ongeveer 3 uur en 45 minuten. Het oorspronkelijke toestel, PH-HSK, bleef na de terugkeer op Schiphol aan de grond voor nader technisch onderzoek. Een dag later is het vliegtuig nog niet inzetbaar.

Historie van PH-HSK

De PH-HSK heeft een uitgebreide operationele geschiedenis binnen zowel Transavia als Sun Country Airlines en is sinds de eerste levering in 2015 meerdere keren tussen beide operators geleased. Het toestel werd in die periode ingezet in verschillende leaseconstructies, waarbij het telkens terugkeerde in de Transavia-vloot. Daarnaast was dit vliegtuig de eerste Boeing 737-800 binnen de Transavia-vloot die werd uitgerust met Split Scimitar Winglets. Deze modificatie werd uitgevoerd door GKN Fokker Techniek in Woensdrecht en maakt onderdeel uit van het verduurzamingsprogramma van de maatschappij. Volgens Boeing leveren de winglets een brandstofbesparing op van circa 1,5 procent, wat kan oplopen tot ongeveer honderd ton brandstof per jaar per toestel, evenals een toename van het vliegbereik met circa tweehonderd kilometer.