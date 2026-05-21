Turkije stuurt 3 chartervluchten om Nederlanders op te halen

Turkije zet vandaag drie chartervluchten van Turkish Airlines in om ruim vierhonderd activisten van de Global Sumud Flotilla, waaronder Nederlanders, uit Israël over te brengen naar Istanbul.

Chartervluchten naar Turkije

Drie Airbus A321’s met registraties TC-JTM, TC-JSO en TC-JTO vertrekken vrijwel gelijktijdig vanaf Ramon Airport bij Eilat in Israël. In totaal gaat het om ruim vierhonderd passagiers, onder wie 78 Turkse staatsburgers. Onder de passagiers bevinden zich ook zes Nederlanders, die na aankomst in Istanbul worden opgevangen door het Nederlandse consulaat. Volgens Turkse media betreft het een uitzonderlijke charteroperatie van Turkish Airlines in een geopolitiek gevoelige context. ‘Met de speciale vluchten die wij vandaag organiseren, zijn wij van plan onze burgers en deelnemers uit andere landen naar Turkije te brengen’, zei Hakan Fidan, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken.

Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.



Reis naar Nederland

De organisatie laat weten dat de Nederlandse deelnemers onderdeel zijn van de groep activisten die met Turkse chartervluchten wordt teruggebracht. ‘Vanochtend ontvingen de familieleden van de Flotilla-deelnemers, en Global Sumud Flotilla Nederland het bericht van Buitenlandse Zaken dat Turkije drie vluchten heeft gecharterd’, schrijft de organisatie in een bericht. Daar worden de deelnemers naar verwachting rond 17.50 uur in Istanbul opgevangen, waar medewerkers van het Nederlandse consulaat klaarstaan om hen te ondersteunen bij hun verdere reis naar Nederland.

Internationaal kritiek

De Turkse minister benadrukte samen te werken met alle relevante instanties om de veilige terugkeer van de vastgehouden activisten te waarborgen. Daarbij uitte hij stevige kritiek op de gang van zaken rond de onderschepping van de Global Sumud Flotilla. Daarmee verwijst Fidan naar de onderschepping van de vloot, die met schepen en activisten uit meer dan veertig landen onderweg was naar Gaza met humanitaire hulpgoederen. De opvarenden werden in internationale wateren door Israëlische autoriteiten opgepakt. Volgens RTL Nieuws zijn daarbij beelden verschenen waarop te zien is dat activisten geknield werden vastgehouden en vernederd. Die behandeling leidde internationaal tot verontwaardiging. Premier Jetten noemde de gang van zaken ‘mensonterend’ en heeft de Israëlische president Herzog aangesproken op de gebeurtenissen.