Air France en Airbus schuldig aan vliegramp met 228 slachtoffers

Een Franse rechtbank in Parijs heeft Airbus en Air France schuldig bevonden aan de vliegramp met vlucht AF447 in 2009, waarbij 228 mensen om het leven kwamen. Het gaat om de dodelijkste vliegramp in de Franse geschiedenis. De rechtbank oordeelde dat beide bedrijven volledig verantwoordelijk zijn voor het incident en legde een maximale geldboete op. De zaak geldt als het nieuwste hoofdstuk in een 17 jaar durende juridische strijd waarin nabestaanden van slachtoffers proberen vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de ramp, en waarin eerdere uitspraken, waaronder een vrijspraak in 2023, nu zijn teruggedraaid.

Airbus en Air France schuldig

Volgens het hof heeft Airbus onvoldoende gewaarschuwd voor problemen met pitotbuizen en de ernst van eerdere incidenten met sensoren onderschat, terwijl Air France werd verweten dat het onvoldoende specifieke training had ontwikkeld voor situaties waarin snelheidsmetingen uitvallen door ijsvorming op grote hoogte. Daarnaast stelde de rechtbank dat eerdere waarschuwingen en incidenten niet adequaat waren opgevolgd. Tijdens het proces werden de bedrijven beschuldigd van ‘onaanvaardbaar gedrag’ en sprak het van ‘onzin en vergezochte argumenten’ in hun verdediging.

Eerdere vrijspraak in 2023

Beide bedrijven hebben steeds ontkend strafrechtelijk aansprakelijk te zijn en wijzen op eerdere vrijspraak in april 2023, waarbij een lagere rechtbank de bedrijven nog had vrijgepleit. De huidige veroordeling wordt door nabestaanden gezien als erkenning van hun leed, maar critici wijzen op de relatief lage boete van €225.000 per bedrijf, die door sommigen als symbolisch wordt beschouwd. Airbus heeft al aangegeven in beroep te gaan bij het hoogste Franse gerechtshof, en ook Air France wordt verwacht verdere juridische stappen te nemen, waardoor de zaak mogelijk nog jaren zal voortduren.

AF447 verdwijnt tijdens een storm

Vlucht AF447, een Airbus A330-203 met registratienummer F-GZCP, verdween op 1 juni 2009 van de radar tijdens een zware storm boven de Atlantische Oceaan. Het toestel was op weg van Rio de Janeiro naar Parijs. Aan boord bevonden zich 216 passagiers en 12 bemanningsleden. Het vliegtuig stortte in zee na het verliezen van controle op ongeveer 38.000 voet (11.580 meter). Tijdens de vlucht leidde een combinatie van bevroren pitotbuizen, foutieve snelheidsmetingen en het uitschakelen van de automatische piloot tot verwarring in de cockpit. De piloten trokken het toestel omhoog, waarna het in een stall terechtkwam en onherstelbaar hoogte verloor, zonder dat een noodoproep werd uitgezonden.

Jarenlang onderzoek

De ramp leidde tot een internationale zoek- en bergingsoperatie in een afgelegen gebied van de Atlantische Oceaan, meer dan 1100 kilometer van de Zuid-Amerikaanse kust. In de eerste 26 dagen werden 51 lichamen geborgen. In totaal werden 154 lichamen teruggevonden. Het wrak van het toestel werd pas in 2011 grotendeels gelokaliseerd na een diepzeespeurtocht over circa 10.000 vierkante kilometer zeebodem. De flightdatarecorder en cockpitvoicerecorder werden in 2011 na maanden van zoeken uit de oceaan gehaald en vormden de basis voor latere crashanalyses. Onderzoekers concludeerden dat de piloten, die niet waren getraind voor dit specifieke scenario op grote hoogte zonder betrouwbare snelheidsdata, onbedoeld handelingen uitvoerden die de overtrek verergerden.