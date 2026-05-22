Belangrijke upgrade F-35 blijkt ‘overwegend onbruikbaar’

Het is een flinke domper voor het Pentagon, dat lang wachtte op een belangrijke upgrade voor de F-35. Na een lange testserie blijkt deze upgrade amper in te zetten en het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaart deze ‘overwegend onbruikbaar’.

In 2024 kwam Lockheed Martin met een belangrijke upgrade voor zijn F-35-programma. Het bedrijf installeerde het Technology Refresh 3-softwarepakket dat ervoor moet zorgen dat de machine informatie tot 37 keer sneller zou kunnen verwerken, en tot wel twintig keer meer informatie kan opslaan. Dit blijkt tot nu toe enorm tegen te vallen.

Niet alleen behaalt de software-update de eerdergenoemde cijfers niet, ook blijkt het systeem amper werkzaam te zijn. Na de eerste aflevering verklaarde het Amerikaanse ministerie van Defensie dat de software ongepast is voor operationele training. Momenteel heeft de testcyclus zelfs drie jaar vertraging opgelopen, waarbij fly-fix-fly-processen de actuele realiteit vormen voor de F-35.

Er zijn al volop straaljagers afgeleverd met de nieuwe systemen, maar deze kunnen vooralsnog niet worden ingezet door de tekortschietende software. Lockheed Martin besloot daarom de meest nieuwe toestellen zelfs zonder radars af te leveren. De Amerikaanse luchtmacht kan er wel mee trainen, maar de F-35’s zijn niet in te zetten in een werkelijk oorlogsscenario.

Gekrompen order

Lockheed Martin verwacht de problemen pas in 2031 opgelost te hebben. De problemen zijn dermate zwaarwegend voor het Pentagon, dat zij besloot haar bestelling af te schalen. In eerste instantie was het Amerikaanse ministerie van Defensie van plan 48 F-35A’s te bestellen voor de luchtmacht in 2026, maar daar zijn er momenteel nog maar 24 van over.

In plaats daarvan zet het Pentagon in op de zesde generatie straaljager van Boeing: de F-47. Het eerste exemplaar van Boeing’s nieuwste paradepaardje moet in 2028 vliegen en is vernoemd naar Donald Trump als 47e president. Ook steken de Amerikanen extra geld in Collaborative Combat Aircraft. Dit zijn slimme, onbemande gevechtsdrones die met de piloten meevliegen.