Duitsland verlaagt vliegbelasting: ‘Druppel op gloeiende plaat’

Duitsland besloot donderdag tot een verlaging van de vliegbelasting, maar het is nog niet voldoende. Verschillende prominenten zijn teleurgesteld en noem de geste een ‘druppel op de gloeiende plaat’.

In een niet al te spannende stemming stemden de Duitse coalitiepartijen donderdag voor een verlaging van de vliegbelasting in de Bundestag. Deze verlaging varieert van €2,50 tot €11,40 per vlucht, afhankelijk van de afstand. Met deze geste loopt de Duitse regering jaarlijks €185 miljoen euro mis. Desondanks vangt de overheid nog altijd tot €60 voor een verre vlucht aan vliegtaks.

Airlines en belanghebbende partijen zijn daarom boos. Zij vinden de stap niet voldoende en eisen dat de Duitse regering de luchtvaartbelasting nog verder verlaagt. Max Kownatzki, de nieuwe topman van Eurowings, noemde de correctie een ‘druppel op een gloeiende plaat’. Volgens hem moet de vliegtaks serieus dalen, net als de luchtvaartveiligheids- en luchtverkeersheffingen.

‘Kapot’

Ook uit de hoek van Ryanair klinkt stevige kritiek. De topman van de Ryanair Group, Eddie Wilson, noemde de Duitse luchtvaartsector ‘kapot’. Volgens hem is er geen ‘serieuze wil’ binnen de Duitse regering om de luchtvaartmarkt te hervormen. Hij beargumenteert dat Duitsland te duur wordt voor groei, waardoor vliegtuigen naar andere landen worden verplaatst.

Wilson benadrukte: ‘Ryanair zou het aantal passagiers in Duitsland kunnen verdubbelen tot 34 miljoen passagiers per jaar en duizenden nieuwe banen kunnen creëren, maar alleen als de federale overheid eindelijk ingrijpende kostenhervormingen doorvoert.’

Wilson wordt gesteund door Jens Bischof, voorzitter van belangenvereniging Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Hij stelt voor de vliegbelasting tijdelijk zelfs helemaal op te schorten om luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen in moeilijke tijden. Hij doelt daarbij op de sterk gestegen kerosineprijzen als gevolg van de oorlog in Iran en de daaruit resulterende sluiting van de Straat van Hormuz.