Emirates niet blij met Boeing: ‘We zullen geen vliegtuig accepteren’

Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier voor Boeing: meerdere reeds gefabriceerde 777X’s moeten worden aangepast. Bij Emirates is de top daar niet blij mee, zij staan vooraan in de rij om de toestellen te ontvangen.

De eerste Boeing 777X vloog al in 2020, maar het programma is sindsdien enorm vertraagd. De Amerikaanse vliegtuigbouwer wacht nog altijd op goedkeuring vanuit de autoriteiten. Desondanks is het bedrijf wel alvast begonnen met de productie. Ongeveer 35 Boeings 777-9’s zijn gebouwd sinds het eerste exemplaar in 2020. Dertig daarvan zijn bedoeld voor de klanten.

Inmiddels zijn deze machines alweer verouderd, echter. Boeing verwacht de vliegtuigen te moeten nawerken om ze weer helemaal up-to-date te maken. Volgens topman Kelly Ortberg is de omvang van deze veranderingen afhankelijk van het moment waarop een machine voltooid werd. ‘Hoe ouder het vliegtuig is, hoe groter de noodzakelijke aanpassingen, vooral de structurele aanpassingen, en hoe meer tijd ze kosten,’ aldus de Boeing-baas.

Het roept herinneringen op aan de eerste 787 Dreamliners, die ook wel de ‘Terrible Teens’ worden genoemd. Het gaat daarbij om een elftal vliegtuigen met serienummers #10 tot #22 die van lagere kwaliteit waren en waaraan een aantal aanpassingen ontbraken. Boeing wist deze machines uiteindelijk met veel moeite en grote kortingen te verkopen. Enkele zijn zelfs al geschrapt na enkele vluchten.

Emirates

Om die reden voelen ze bij Emirates de bui al hangen. Emirates behoort, samen met Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines en ANA All Nippon Airways tot de eerste klanten binnen het Boeing 777X-programma. Topman Tim Clark maakt duidelijk niet geïnteresseerd te zijn in deze vliegtuigen: ’We zullen geen vliegtuig accepteren voordat deze honderd procent volgens contract werkt’.

Clark vreest dat de serie vliegtuigen minder waard zijn vanwege hun leeftijd en hun technische achterstand. Ook zouden ze mogelijk vatbaarder zijn voor technische problemen, zoals dat ook gold voor de ‘Terrible Teens’ van de Dreamliner-familie. Sommige analisten, echter, denken dat het een onderhandeltactiek van Emirates is om Boeing onder druk te zetten de prijs te verlagen.