KLM Airbus A350’s lopen mogelijk vertraging op

Airbus heeft meerdere klanten geïnformeerd over mogelijke vertraging van hun A350’s. De oorzaak hiervan ligt bij meerdere fabrieken in de aanvoerlijnen van de fabrikant.

Het Amerikaanse bedrijf Spirit Aerosystems bouwde lange tijd onderdelen voor zowel Airbus als Boeing, maar de laatstgenoemde nam vorig jaar verschillende fabrieken weer onder in het eigen bedrijf. Sindsdien hebben meerdere takken zich als afzonderlijke fabrieken van Airbus afgesplitst, waaronder hallen voor A350-rompsecties in Kingston, North Carolina, en A350F-vrachtdeuren in Illescas, Spanje.

Volgens persbureau Reuters zorgt de integratie van de nieuwe takken binnen Airbus voor enkele logistieke problemen. Een bron meldt dat de transitie vooralsnog niet ‘soepel’ loopt. Meerdere werknemers van Spirit Aerosystems die aan Airbussen werkten, kozen ervoor bij Boeing aan de slag te gaan. Als gevolg kampt het bedrijf met tekorten in het personeelsbestand.

Daarom heeft Airbus meerdere klanten medegedeeld dat de A350- en A350F-programma’s op den duur lichte vertraging dreigen op te lopen. Het gaat hierbij om vliegtuigen die tegen 2028 worden afgeleverd aan de maatschappijen. Het is onduidelijk om welke airlines het precies gaat. Volgens Reuters weigerde Airbus hier verdere duiding over te geven.

KLM



Onder meer KLM heeft bestellingen uitstaan voor zowel de passagiers- als de vrachtvariant van de A350. In augustus dit jaar verwacht de Nederlandse airline haar eerste A350-900 in ontvangst te nemen. Een jaar later maakt de eerste van de zes A350F’s haar opwachting, die KLM deelt met Air France. In totaal krijgt KLM 22 A350-900’s en drie exemplaren van de vrachtvariant voor Martinair.

Ook de Nederlandse maatschappij is daardoor gevoelig voor mogelijke vertraging vanuit Airbus. Een woordvoerder van KLM benadrukt dat de eerste A350 van KLM volgens schema eind augustus zal arriveren. Wat betreft het eerste vrachtexemplaar houdt KLM ‘er rekening mee’ dat het leveringsmoment op den duur kan wijzigen.