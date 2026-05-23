Europese Airbus-prijsvechter krijgt extra Boeing 737 MAX’en

Het Brits-Spaanse concern IAG bestelde enkele jaren geleden tientallen Boeing 737 MAX-toestellen. Nu komen daar nog eens extra vliegtuigen bij. De bestemming is Spanje.

In 2022 maakte IAG, het moederbedrijf van British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling en Level bekend vijftig 737 MAX-vliegtuigen bij Boeing te bestellen. Het was een opvallende order destijds, aangezien geen enkele maatschappij binnen de luchtvaartgroep het toestel in haar vloot heeft. Vueling, de prijsvechter binnen het concern, vliegt zelfs uitsluitend met Airbussen.

Toch bleek dat de order voor Vueling bestemd was, die de komende jaren haar ouder wordende Airbus A320ceo’s uit de lucht gaat halen. In de order van IAG waren vijftig vaste bestellingen opgenomen, maar de groep beschikt ook over de koopopties voor nog eens honderd exemplaren van Boeing. Daarvan maakt het bedrijf nu gebruik.

IAG bestelt tien extra Boeing 737 MAX’en, bovenop de eerdere vijftig die het bedrijf eerder bestelde. Om welke specificatie het precies gaat, is vooralsnog onduidelijk. De vaste order bestond uit zowel de Boeing 737 MAX 8-200 – een variant van de MAX 8, speciaal ontworpen voor prijsvechters, – als de MAX 10. Hiermee krijgt Vueling dezelfde vloot als Ryanair.

Vlootvernieuwing

Vueling werd in 2004 opgericht en heeft haar belangrijkste hub in Barcelona. Sinds haar oprichting vliegt de maatschappij vrijwel exclusief met vliegtuigen van de Airbus A320-familie, waaronder de A319, A320 en A321. De laatste jaren nam Vueling ook enkele neo’s in ontvangst, maar een groot deel van die deelvloot staat momenteel aan de grond als gevolg van de problemen met de P&W-motoren.

Het is onduidelijk waarom precies IAG koos voor Boeing om de vloot van Vueling te moderniseren. Toen IAG de order in 2022 plaatste, bevond de 737 MAX zich in een precaire positie, waardoor het bedrijf een ogenschijnlijk goede deal eruit kon slepen. Verder heeft de MAX 8-200 relatief veel capaciteit ten opzichte van haar tegenhanger bij Airbus.