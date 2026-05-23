Historische marinehelikopter vindt nieuw onderkomen

Een voormalige AB204B-marinehelikopter in Nederland heeft een nieuw onderkomen gekregen. Dit historische toestel, dat tussen 1963 en 1977 dienst deed bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), is overgebracht naar het “Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers” in Den Helder.

Het museum is zelfs drie dagen gesloten geweest om deze nieuwe aanwinst een plaats te geven in de grote museumhal, zo schrijft het museum op zijn website. Voor zover bekend is dit het eerste luchtvaartuig voor dit museum.

Het marinehelikopter-type, Agusta Bell 204B, ook wel aangeduid als (I)UH-1B en bekend onder de bijnaam “Huey” was bij de Koninklijke Marine in gebruik in de jaren zestig en zeventig. De helikopters waren aangekocht om gebruikt te worden in Nederlands Nieuw-Guinea. Maar nadat Nederland onder internationale druk afstand deed van haar laatste kolonie is Zuidoost-Azië, werden de heli’s naar Nederland overgebracht. Hier werden ze vooral ingezet voor SAR (Search And Rescue)-taken en als transporthelikopter.

Zweden

Een aantal jaar na de buitendienststelling van de helikopters zijn enkele exemplaren verkocht aan Zweden als onderdelenbron. Het Zweedse leger (en later de Zweedse luchtmacht) vloog tot in 2001 met het type. In 2006 haalde Ruud Heinen de 227 met twee andere ex-MLD Huey’s terug naar Nederland. Helikoptervlieger Ruud Heinen is zoon van Cor Heinen, die in de jaren zestig als marinevlieger op de AB204 vloog. Zo voerde Heinen senior in 1967 met een AB204 de eerste nachtelijke helikopterredding bij Hoek van Holland uit. Het plan was om helikopter 227 weer terug te brengen in vliegende staat. Hiertoe is zelfs de registratie PH-UEY aangevraagd. In 2014 is de registratie doorgehaald, vanwege het verlopen van de geldigheid van het BvL.

AB204B “227” in 2012 tijdens de vliegshow op MVK De Kooy (c) Leonard van den Broek

Toekomstplan marinehelikopter onbekend

Jarenlang stond de voormalige marinehelikopter in een hangaar in Anna Paulowna, thuishaven van “Classic Aircraft Foundation“, de stichting die is opgericht voor de restauratie van de heli. Heel soms werd de helikopter aan het publiek getoond, bijvoorbeeld tijdens de vliegshow op MVK De Kooy in 2012. In 2017 stond deze heli al langere tijd in het Aviodrome, vanwege het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Marine Luchtvaart Dienst. Deze maand is de helikopter dus overgebracht naar het reddingsmuseum in Den Helder. Wat dit exact betekent voor de toekomstplannen met het toestel is onbekend. Het is aannemelijk dat de helikopter niet meer terug zal worden gebracht in vliegende staat.

De “227” is echter niet de enige helikopter van dit type in Nederland. In het Nationaal Militair Museum in Soesterberg staat de “225”. Meestal staat deze heli in opslag, incidenteel wordt het toestel tijdens evenementen aan het publiek getoond. AB204B “220” heeft jarenlang als “poortwachter” op Marinevliegkamp De Kooy gestaan en zou vervolgens elders zijn opgeslagen. Mogelijk bevindt zich nog één andere AB204 in Nederland. In Zweden bevinden zich ook nog enkele ex-MLD Hueys in musea.