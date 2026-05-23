Transavia A321neo landt spectaculaire op Schiphol | Video

Wat begon als een regenachtige dag in mei, groeide uit tot heus stormachtig weer op Schiphol. Dat leidde soms tot wel heel spannende beelden, zoals een Airbus A321neo van Transavia die de landing inzet.

Op de videobeelden is te zien dat de machine poogt te landen op de Polderbaan, maar dit verloopt niet zo soepel als de bedoeling was. Kort voordat de Airbus A321neo de grond raakte, duikt de staart naar beneden, wat ervoor zorgt dat het vliegtuig opnieuw omhoog veert. Vervolgens weten de piloten hun toestel met alle wielen veilig aan de grond te zetten.

Het levert vooral spectaculaire beelden op: het toestel veert omhoog en duikt daarna weer naar beneden.

De Airbus A321neo, registratie PH-YHC, was op zondag 17 mei vertrokken vanuit het Spaanse Gran Canaria. Na een vlucht van ruim vier uur arriveerde de vakantievlucht op Schiphol. Na de forse landing taxiede het toestel richting de gate, waar alle passagiers veilig konden uitstappen. De Airbus staat sinds de forse landing aan de grond op Schiphol.

Stormwinden

Het is niet de eerste keer dat een machine op Schiphol een spectaculaire landing maakt als gevolg van stormwinden. Tijdens storm Amy vorig jaar, landden er meerdere vliegtuigen op Schiphol met veel spektakel. Piloten toonden hun indrukwekkende vliegkunsten, wiebelende finals en spannende crosswind-landingen.

De beelden van wiebelende toestellen op de landingsbaan zien er spectaculair uit, maar voor piloten zijn dit gecontroleerde situaties. Veiligheid staat altijd voorop, ook als de wind met kracht over de Polderbaan blaast.