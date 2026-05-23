USAF-bommenwerpers kosten Britten hun vliegshow

De Royal International Air Tattoo (RIAT), die weer plaats zou moeten vinden op RAF Fairford, is voor dit jaar geannuleerd. Dit heeft de organisatie van de show bekend gemaakt via website en social media. Het evenement, de grootse militaire vliegshow in Europa, vindt jaarlijks plaats in juli en trekt veel belangstellenden, ook vanuit Nederland.

De voornaamste reden is de crisis in het Midden-Oosten, en de directe gevolgen daarvan voor de vliegbasis. Op de Britse basis staan geen vliegtuigen gebaseerd, maar wordt wel regelmatig gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht als uitvalsbasis. Sinds “Epic Fury”, de Amerikaanse aanvallen op Iran, staan hier meerdere B-52 en B-1 bommenwerpers tijdelijk gestationeerd. De afgelopen maanden voerden de toestellen regelmatig aanvallen uit op Iran. Hoewel de bombardementen op Iran nu zijn stopgezet, is het platform van de vliegbasis nog steeds aardig gevuld met Amerikaanse bommenwerpers.

USAF B-52H bommenwerper op RAF Fairford in april 2026 vanwege operatie “Epic Fury” © Robert Verbrugge

RIAT geannuleerd

‘Na diepgaande discussies met de Royal Air Force en de United States Air Force over onzekerheid rondom de toegankelijkheid van RAF Fairford’ is de organisatie tot dit besluit gekomen, zo staat in een persbericht op de website. Vanwege de omvang van de show, beginnen de voorbereidingen al maanden van tevoren. Kort voor het evenement pas annuleren zou te kostbaar zijn voor de organisatie.

In het recente verleden heeft de RAFCTE, de organisatie achter de RIAT, al vaker de show moeten annuleren. In 2008 waren de parkeerterreinen na regenval in de voorafgaande dagen onbegaanbaar geworden. Daags voor de show werd het toen afgelast. In 2020 en 2021 ging de show niet door vanwege covid.