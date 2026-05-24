Nederlandse luchthaven viert mijlpaal: ‘Met ups en downs’

Groningen Airport Eelde stond zaterdag stil bij een bijzondere mijlpaal. De luchthaven bestaat precies 95 jaar. Wat op 23 mei 1931 begon als een bescheiden regionaal vliegveld, groeide in bijna een eeuw tijd uit tot een luchthaven met vakantievluchten, vliegopleidingen, innovatieprojecten en internationale ambities. Volgens CEO Meiltje de Groot kent die geschiedenis niet alleen hoogtepunten, maar ook moeilijke periodes.

Groningen Airport Eelde viert feest

Precies op 23 mei was het 95 jaar geleden dat het vliegveld officieel werd geopend. Via sociale media blikte de luchthaven terug op bijna een eeuw luchtvaartgeschiedenis in Noord-Nederland. CEO Meiltje de Groot benadrukte daarbij het blijvende belang van de luchthaven voor de regio. ‘Vandaag is het 95 jaar geleden dat Groningen Airport Eelde (GAE) officieel werd geopend! Met ups & downs over de jaren heen. Maar GAE is en blijft een belangrijke maatschappelijke infrastructuur voor de regio en (Noord-)Nederland’, aldus De Groot. ‘Wat begon als een regionale droom groeide uit tot de luchthaven van Noord-Nederland’, schreef de luchthaven op sociale media.

Van weiland naar luchthaven

De geschiedenis van Groningen Airport Eelde begon al vóór de officiële opening. In 1927 nam oud-wethouder Hayo Hindriks van de gemeente Eelde, buiten medeweten van het gemeentebestuur om, contact op met KLM. De luchtvaartmaatschappij wilde destijds graag een luchtverbinding tussen Rotterdam, Amsterdam en Groningen realiseren. Een jaar later, op 13 juli 1928, stemde de gemeenteraad van Eelde in met het aanwijzen van het zogenoemde Hakenkampsveld als vliegveldterrein. Het ging toen nog om een weiland van ongeveer twaalf hectare. Op 23 mei 1931 volgde de officiële opening van het vliegveld. Volgens Groningen Airport Eelde was dat direct een publieksspektakel van formaat. De luchthaven spreekt van een feestdag die duizenden bezoekers trok, waarbij een vliegshow voor veel aanwezigen de eerste kennismaking vormde met de magie van het vliegen. ’23 mei 1931: de dag dat we opstegen!’, schreef de luchthaven zaterdag op sociale media.

Opleidingscentrum van de Nederlandse luchtvaart

Een belangrijke pijler werd de luchtvaartopleiding. In de jaren vijftig verhuisde de Rijksluchtvaartschool van Gilze-Rijen naar Eelde, waarmee de luchthaven een sleutelrol kreeg in de Nederlandse pilotentraining. Theoriescholen, vliegopleidingen en ondersteunende diensten werden ondergebracht op het terrein. Later groeide dit uit tot de bekende KLM Luchtvaartschool, nadat KLM de school in 1991 voor het symbolische bedrag van één gulden overnam. Tot op de dag van vandaag speelt de vliegopleiding een grote rol op de luchthaven. Mede daardoor behoort GAE niet alleen tot de luchthavens met passagiersverkeer, maar ook tot de belangrijke trainingslocaties voor de luchtvaartsector in Nederland.

Ups & downs

Zoals de Groot aangeeft kende Groningen Airport Eelde ups & downs, en dat gold zeker voor de discussies over de toekomst van de luchthaven. In de jaren zestig werd al gekeken naar de rol van Eelde als regionale luchthaven binnen de infrastructuur van Noord-Nederland. Rapporten concludeerden dat het vliegveld van belang was voor de economische ontwikkeling van de regio, maar tegelijkertijd groeiden zorgen rond geluidsoverlast. Later werd de lengte van de start- en landingsbaan een terugkerend discussiepunt. Dat bleek onder meer toen Ryanair begin jaren 2000 een lijndienst naar Londen startte, maar die verbinding al na korte tijd weer stopte. Een belangrijke reden daarvoor was de beperkte baanlengte. Na jaren van debat kwam er uiteindelijk groen licht voor baanverlenging. De Raad van State gaf in 2012 toestemming, waarna de werkzaamheden begonnen. In april 2013 was de baanverlenging gereed. De luchthaven wist vervolgens nieuwe verbindingen aan te trekken.

95 jaar later

Vijfennegentig jaar na de officiële opening kijkt de luchthaven terug op een geschiedenis vol veranderingen, investeringen, discussies en technologische vernieuwing. Van een eenvoudig grasveld waar vliegtuigen soms letterlijk tussen de schapen stonden tot een internationale luchthaven met opleidingsfaciliteiten, duurzame projecten en regionale betekenis.