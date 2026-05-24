Schiphol heeft er een airline bij

De Griekse luchtvaartmaatschappij BlueBird Airways heeft op 23 mei haar eerste vlucht uitgevoerd vanaf Schiphol naar Tel Aviv. De airline start de operatie met een wekelijkse frequentie, uitgevoerd met een Boeing 737-800.

Met de start van de verbinding voegt BlueBird Airways een nieuwe directe schakel toe tussen Nederland en Israël. De route richt zich op zowel leisure-verkeer als passagiers die familie- of zakelijke bestemmingen in beide landen bezoeken. Vanaf 24 juni wordt de frequentie uitgebreid met een extra vlucht op woensdag, waarmee de maatschappij inspeelt op verwachte groei in de vraag op deze verbinding.

De maatschappij opereert met een compacte vloot van vier Boeing 737-800 toestellen, met de registraties 9H-HLY, 9H-ISM, 9H-KAR en 9H-SHO. De toestellen zijn vergelijkbaar met die van andere low-cost en chartermaatschappijen. In totaal bieden de 737’s plaats aan 189 passagiers, al maakt de maatschappij onderdeel uit van een grotere groep met aanvullende vlootcapaciteit.

Schiphol beter verbonden met Tel Aviv

Eerste BlueBird-vlucht op Schiphol. Bron: Linkedin/ Schiphol Aviation Partnerships

Groei binnen Holiday Lines Group

De uitbreiding van Bluebird Airways staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de bredere groei binnen Holiday Lines Group. De groep heeft meerdere luchtvaartmaatschappijen in portefeuille, waaronder TUS Airways. Deze airline is gevestigd op Cyprus en opereert met de Airbus A320. Door het bundelen van capaciteit en netwerkplanning binnen één groep kan efficiënter worden gestuurd op vlootbenutting, crewplanning en seizoensgebonden vraag, waarbij Schiphol een steeds belangrijkere toegangspoort vormt tot Noordwest-Europa.