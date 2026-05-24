Transavia eert collega’s: ‘Zij zorgen dat onze vliegtuigen vliegen’

Transavia staat op World Aviation Maintenance Technician Day stil bij technici die dagelijks werken aan de veiligheid en inzetbaarheid van de vloot. Op deze dag spreken luchtvaartmaatschappijen hun waardering uit voor het technisch personeel. In een sector waar de werkdruk toeneemt en de tekorten aan vakbekwame technici in Nederland oplopen, is die erkenning urgenter dan ooit.

Transavia spreekt waardering uit

Transavia laat via sociale media weten haar technisch personeel te bedanken voor hun cruciale rol binnen de operatie. Volgens de luchtvaartmaatschappij vormen zij een onmisbare schakel, omdat zij ervoor zorgen dat vliegtuigen veilig en volgens de geldende strikte eisen worden vrijgegeven voor vertrek. ‘Vandaag is het World Aviation Maintenance Technician Day! De dag waarop we onze collega’s in de spotlight zetten die achter de schermen dag en nacht ervoor zorgen dat onze vliegtuigen veilig vliegen. Met vakmanschap, precisie en passie werken zij aan de veiligheid en betrouwbaarheid van onze vloot’, aldus Transavia in een bericht op sociale media.

©Transavia op LinkedIn

World Aviation Maintenance Technician Day

World Aviation Maintenance Technician Day vindt jaarlijks plaats op 24 mei en is gekoppeld aan de geboortedag van Charles Edward Taylor, de technicus die samenwerkte met de gebroeders Wright en een sleutelrol speelde in de bouw en het onderhoud van de eerste vliegtuigmotoren. Zijn werk wordt gezien als een van de fundamenten van de moderne luchtvaarttechniek. De dag werd in de Verenigde Staten officieel erkend en groeide daarna uit tot een internationaal moment van erkenning voor aircraft maintenance engineers. Binnen de luchtvaartsector wordt de dag gebruikt om stil te staan bij het essentiële werk van technici die achter de schermen zorgen voor de veiligheid en luchtwaardigheid van ieder vliegtuig.

Personeelstekorten in Nederland

In Nederland groeit de zorg over het tekort aan gekwalificeerde luchtvaarttechnici. Piet Visser, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici, zei eerder tegen EenVandaag: ‘Dat komt door de grote vergrijzing onder de huidige populatie en moeilijkheden met het opleiden van nieuwe jongens. En dat tekort gaat zometeen leiden tot vertragingen en uitval van vluchten.’ Luchtvaartbedrijven zoals KLM proberen dit tekort op te vangen met grootschalige wervingscampagnes, leerwerktrajecten en samenwerkingen met scholen, maar de opleiding tot volledig bevoegd technicus duurt jaren. Daardoor ontstaat er spanning tussen de snelle groei van de vraag en de trage opbouw van nieuw talent.