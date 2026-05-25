België investeert in F-35’s

België investeert bijna 700 miljoen euro in nieuwe kruisraketten voor F-35-gevechtsvliegtuigen en drones. Met de aankoop van Noorse raketten wil het land de slagkracht van de luchtmacht versterken en de vloot beter uitrusten voor inzet op lange afstand. Daarnaast liet minister van Defensie Theo Francken eerder weten dat hij dit jaar nog extra straaljagers wil bestellen.

België versterkt F-35-capaciteit

De aanschaf van deze raketten past binnen een bredere modernisering van de Belgische luchtmacht. Het doel is om de F-35 te voorzien van moderne wapensystemen waarmee doelwitten op land en zee op grote afstand kunnen worden geraakt. Volgens Belgische media versterken de Noorse kruisraketten de gevechtscapaciteit van de vloot aanzienlijk. De AGM-184 JSM-kruisraketten, ontwikkeld door het Noorse defensiebedrijf Kongsberg Gruppen in samenwerking met de Amerikaanse fabrikant Raytheon Technologies, hebben een bereik van ongeveer 350 kilometer. Een belangrijk voordeel is dat de raketten in de interne wapenruimen van de F-35 meegenomen kunnen worden, waardoor de stealth-eigenschappen van het toestel intact blijven.

Aanschaf van F-35’s

Deze plannen gaan gepaard met de intentie om dit jaar nog een bestelling te plaatsen voor elf extra F-35-gevechtsvliegtuigen. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken in februari gezegd in een interview bij Breaking Defense. Vorig jaar keurde de regering een nieuwe strategische visie goed, waarin de aankoop van elf extra F-35’s is voorzien. Francken zei te hopen het contract voor die bestelling later dit jaar te ondertekenen. Hij benadrukte daarbij dat de toestellen ‘zo Europees mogelijk’ moeten worden, ondanks dat het om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen gaat. Tegelijkertijd wil België bij deze uitbreiding sterker inzetten op Europese industriële betrokkenheid. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om de toestellen (deels) in Europa te assembleren.

Drones en andere munitie

België is ook van plan om de Noorse kruisraketten te gebruiken op MQ-9 SkyGuardian-drones. Naast deze grote investering worden ook andere aankopen gedaan, waaronder Brimstone-raketten en Hellfire-raketten, bedoeld voor verschillende soorten precisieaanvallen. Deze combinatie van systemen moet ervoor zorgen dat zowel straaljagers als drones breed inzetbaar zijn binnen toekomstige militaire operaties.