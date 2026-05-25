Deze airline gaat tijdelijk vaker naar Schiphol vliegen

Singapore Airlines verhoogt in de zomer van 2026 het aantal vluchten tussen Singapore en Schiphol tijdelijk naar tien per week. De uitbreiding is onder meer een reactie op geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, waardoor reizigers vaker kiezen voor directe vluchten in plaats van routes met een tussenstop via bijvoorbeeld Dubai of Abu Dhabi.

Meer vluchten vanaf Schiphol

Van 1 augustus tot en met 22 oktober 2026 vliegt Singapore Airlines vaker naar Schiphol. De luchtvaartmaatschappij ziet een aanhoudend sterke vraag naar reizen tussen Azië en Europa. Daarmee wordt de bestaande dagelijkse operatie aangevuld met extra frequenties op drie vaste dagen per week. Volgens Singapore Airlines is deze stap nodig om de druk op de route beter te spreiden en reizigers meer keuze te bieden in vertrektijden en aansluitende verbindingen. De uitbreiding past bovendien in een bredere strategie waarbij Singapore als hub centraal staat in het netwerk, waardoor passagiers vanuit verschillende bestemmingen in de regio eenvoudiger kunnen doorreizen naar Europa en andersom.

Amsterdam speelt een belangrijke rol

Volgens Dai Haoyu, senior vicepresident marketing planning, speelt Schiphol een belangrijke rol binnen het Europese netwerk van Singapore Airlines. Hij stelt dat de luchtvaartmaatschappij via haar hub in Singapore reizigers uit Azië naadloos met Europa verbindt, waarmee wordt ingespeeld op de aanhoudend sterke vraag op deze route. ‘Amsterdam speelt een belangrijke rol in ons bredere Europese netwerk. Via onze hub in Singapore verbinden we reizigers, waarmee we inspelen op de sterke vraag op deze route. Deze toename in frequenties weerspiegelt ons vertrouwen in het langetermijnpotentieel van de route, en we zullen zoeken naar mogelijkheden om deze uitbreiding ook na oktober 2026 voort te zetten’, aldus Haoyu.

Bredere Europese uitbreiding

De extra vluchten op Amsterdam staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een bredere groei van Singapore Airlines in Europa. De maatschappij heeft de afgelopen periode al meerdere routes uitgebreid, waaronder een nieuwe verbinding naar Madrid. Daarnaast zijn frequenties op verschillende bestaande routes verhoogd. Manchester en Milaan worden dagelijks bediend, München groeit naar tien vluchten per week en London Gatwick wordt opgeschaald naar een dubbele dagelijkse operatie. Met deze uitbreidingen wil de luchtvaartmaatschappij beter inspelen op de toenemende vraag.

Singapore Airlines zet A350-900 in naar Schiphol

De extra vluchten worden uitgevoerd met de Airbus A350-900. De nieuwe diensten omvatten vluchten SQ334 van Singapore naar Amsterdam op dinsdag, donderdag en zaterdag. En retourvlucht SQ333 van Amsterdam naar Singapore op dezelfde dagen. Naast deze extra frequenties blijft de dagelijkse operatie bestaan onder vluchtnummers SQ324 en SQ323, die eerder op de dag worden uitgevoerd.