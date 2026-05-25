EasyJet-vlucht wijkt uit vanwege verboden item in ruimbagage

Een vlucht van easyJet naar Londen Luton is onverwacht uitgeweken nadat aan boord een mogelijk verboden item in de bagageruimte werd gemeld. Tijdens de vlucht werd de bemanning door een passagier geïnformeerd dat er een powerbank in de ruimbagage aanwezig was, waarop het toestel uitweek.

Powerbank in ruimbagage

De bemanning besloot vervolgens uit voorzorg uit te wijken naar Rome, in lijn met de geldende procedures rond lithium-ionbatterijen. De beslissing volgde nadat de crew tijdens de vlucht werd geïnformeerd dat er een powerbank in het bagageruim aanwezig was die daar mogelijk werd opgeladen, wat niet is toegestaan volgens de veiligheidsvoorschriften. Het toestel landde zonder problemen op Rome Fiumicino Airport, waarna alle passagiers veilig konden uitstappen en de vlucht werd stilgelegd en opnieuw ingepland. Reizigers moesten daardoor noodgedwongen in Italië overnachten, omdat het vliegtuig pas de volgende dag weer inzetbaar was voor de verdere reis naar Londen.

Strenge regels

Er gelden strenge regels voor het meenemen van powerbanks aan boord van vliegtuigen. In het bagageruim zijn ze bij veel luchtvaartmaatschappijen niet toegestaan, en ook in de cabine gelden beperkingen voor het maximale vermogen en het aantal apparaten dat een passagier mag meenemen. De reden is dat eventuele problemen met lithium-ionbatterijen in de cabine sneller worden opgemerkt en aangepakt, terwijl een incident in het vrachtruim moeilijker te detecteren en onder controle te krijgen is.

Breder debat

Het incident past in een bredere trend waarin airlines hun beleid rond draagbare batterijen aanscherpen vanwege eerdere incidenten en brandrisico’s. Verschillende maatschappijen hebben de afgelopen jaren extra beperkingen ingevoerd, variërend van strengere vermogenslimieten tot een verbod op gebruik tijdens bepaalde fases van de vlucht. Ook internationale autoriteiten hebben recent extra richtlijnen uitgebracht om het risico op batterijbranden te beperken. Eerdere incidenten, waaronder oververhitting van powerbanks op luchthavens en vermoedelijke batterijbranden aan boord van vliegtuigen, hebben die strengere aanpak verder versneld en maken duidelijk waarom zelfs een ogenschijnlijk klein signaal aan boord kan leiden tot een volledige vluchtomleiding.