TUI-passagiers van Curaçao naar Schiphol met 24 uur vertraging

TUI kampt met forse verstoringen op vluchten tussen Nederland en het Caribisch gebied. Na de uitval van een toestel zette de luchtvaartmaatschappij een ingehuurd vliegtuig in als noodoplossing, maar door het ontbreken van beschikbare bemanning op Curaçao liep ook de terugvlucht vast. Reizigers op een vlucht van Curaçao naar Schiphol arriveerden daardoor uiteindelijk met ongeveer 24 uur vertraging in Nederland.

Defect toestel en vertragingen

De verstoring begon bij vlucht OR367 van Amsterdam naar Curaçao op woensdag 21 mei. Volgens EUclaim zou de vlucht oorspronkelijk om 11.00 uur vertrekken vanaf Schiphol, maar steeg het toestel uiteindelijk pas om 14.33 uur op. TUI voerde de vlucht niet uit met een eigen vliegtuig, maar met een ingehuurde Airbus A330-200 van de Spaanse maatschappij Wamos Air. Die noodoplossing was nodig nadat een toestel van TUI uitviel. Na aankomst op Curaçao diende zich echter een nieuw probleem aan: op het eiland was geen vervangende bemanning voor het toestel beschikbaar, waardoor de geplande terugvlucht niet volgens schema kon vertrekken.

Passagiers een dag later op Schiphol

De terugvlucht OR368 stond gepland om vanuit Curaçao naar Amsterdam te vertrekken. Door het ontbreken van beschikbare crew ging die vlucht echter niet door zoals gepland. Volgens de huidige planning arriveren de passagiers pas in de vroege ochtend van vrijdag 23 mei op Schiphol. Daarmee loopt de vertraging op tot ongeveer 24 uur. Volgens EUclaim lijkt TUI vooralsnog geen extra bemanning naar Curaçao in te vliegen om de operatie sneller te herstellen, waardoor honderden reizigers langer op het eiland vastzitten.

Mogelijke compensatie

Bij een vertraging van deze omvang is TUI verantwoordelijk voor de verzorging van getroffen reizigers. Dat betekent onder meer recht op eten, drinken en indien nodig een hotelovernachting. Daarnaast stelt EUclaim dat passagiers van zowel OR367 als OR368 mogelijk recht hebben op zeshonderd euro compensatie per persoon, omdat de vertraging ruim boven de drie uur uitkomt. Of die compensatie uiteindelijk verschuldigd is, hangt af van de exacte oorzaak van de verstoring en de juridische beoordeling daarvan.