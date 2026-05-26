Boeing zwaar beschadigd door opmerkelijke fout piloten

Opnieuw heeft zich een opvallend incident voorgedaan bij Air India. De piloten lijnden de Boeing 737 op voor de takeoff aan de rechterkant van de startbaan, in plaats van in het midden. Door de fout kreeg het vliegtuig een hydraulisch lek en een platte band.

Het incident gebeurde al op 15 mei, maar kwam nu pas aan het licht. Een Boeing 737-800 van Air India Express, registratie VT-AXR, stond als lijndienst gepland voor een vlucht van Muscat in Oman naar Kannur, India. Het toestel maakte zich volgens The Aviation Herald rond 21:30 uur gereed voor takeoff vanaf runway 26L. Maar in plaats van dat de piloten hun Boeing in het midden van de baan zetten, volgden ze de lichten aan de rechterkant van de startbaan.

Toen de piloten vol vermogen de motoren van de Boeing 737 aanzetten voor de takeoff roll, namen ze een flink aantal lichten aan de rand van de startbaan mee. Niet alleen deze raakten behoorlijk beschadigd, ook het toestel zelf. De vliegers hoorden een luide knal en het Master Caution alarm in de cockpit. Daarop besloten ze op hoge snelheid de start af te breken.

Het bleek dat door de fout de machine van Air India te maken kreeg met een hydraulisch lek en een klapband. Daardoor kon het toestel niet meer terug naar de gate. Passagiers en crew moesten via trappen uitstappen op de startbaan. Volgens de inzittenden duurde het wel twee uur alvorens ze uit de Boeing werden bevrijd. Zij werden de volgende dag met een vervangend toestel alsnog naar Kannur gebracht. Het kapotte toestel staat nog altijd aan de grond in Oman.

Opmerkelijke incidenten

Opmerkelijke incidenten zijn geen uitzondering bij Air India. Vorig jaar crashte een Boeing 787 van de maatschappij kort na takeoff. Sindsdien kwamen er allemaal onthullingen aan het licht. Zo negeerde dochtermaatschappij Air India Express opzettelijk Europese veiligheidsvoorschriften en vervalste documenten om de inspectie te doorstaan. Het ging daarbij om verschillende onderdelen van A320-motoren. En in november werden twee piloten van Air India geschorst omdat ze geen verplichte licenties hadden. Beide vliegers gingen zonder de wettelijke papieren toch de lucht in. Het legde de maatschappij opnieuw onder een vergrootglas.