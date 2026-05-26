Buurland van Rusland ontvangt eerste F-35’s

Na zes jaar wachten heeft Polen de eerste drie F-35’s in ontvangst genomen. Het zijn de eerste toestellen van een bestelling van 32 gevechtsvliegtuigen. De Poolse defensieminister noemt het een versterking in de samenwerking met de NAVO.

De eerste drie F-35’s, registraties 3509, 3510 en 3511, arriveerden op vrijdag 22 mei in Polen. De straaljagers waren vertrokken vanaf Fort Worth in Texas, de thuisbasis van het F-35-programma van Lockheed Martin. Op de vlucht maakten ze nog een tussenstop op Lajes Air Base op de Portugese Azoren. Daarna arriveerden ze, ondersteund door een KC-46A tankvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, op Łask Air Base in Polen.

🇵🇱 Poland enters a new era of air power.

The first F-35A Lightning II aircraft have arrived, marking a major step forward for the Polish Air Force and enhancing readiness and integration with NATO forces ✈️



In januari 2020 tekende Polen een contract voor 32 F-35’s. De eerste daarvan rolde in augustus 2024 van de band in Fort Worth, maar bleef nog een tijdje in de Verenigde Staten. Het toestel werd gebruikt om de opleiding van piloten en technici te ondersteunen. Nu zijn de eerste drie gearriveerd in Polen. De overige 29 straaljagers worden uiterlijk in 2029 verwacht. Met de vijfde generatie fighter jets wil Polen haar positie in de NAVO versterken, nu het bondgenootschap haar luchtverdediging bij de Russische grens intensiveert.

Met de komst van de F-35 heeft Polen er een toestel bij dat het op meerdere fronten wint van Russische straaljagers. Zo heeft dit gevechtsvliegtuig een geavanceerder radarsysteem, betere stealth-capaciteit (de mogelijkheid om slecht detecteerbaar te zijn) en de mogelijkheid om data uit te wisselen. De F-35 gaat samenwerken met de F-16, die overigens ook een upgrade krijgt van Polen.

Investeren in de F-35

Onze zuiderburen zitten ook niet stil als het om de F-35 gaat. België investeert bijna 700 miljoen euro in nieuwe kruisraketten voor de gevechtsvliegtuigen en drones. Met de nieuwe wapensystemen kunnen doelwitten op grotere afstand worden geraakt, wat de gevechtscapaciteit van de vloot aanzienlijk verbetert. Daarnaast wil België dit jaar nog een bestelling plaatsen voor elf extra F-35’s.