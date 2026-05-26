Europese airline geinteresseerd in ex-vliegtuigen van Spirit Airlines

Turkish Airlines (THY) heeft interesse in een deel van de voormalige vloot van de failliete Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines. Dat melden Turkse luchtvaartmedia. Volgens uitspraken van THY-topman Murat Şeker onderzoekt de maatschappij de mogelijkheid om meerdere toestellen over te nemen die eerder door Spirit werden ingezet.

Turkish Airlines in gesprek

THY voert volgens voorzitter Murat Şeker gesprekken met leasingbedrijven over de mogelijke aankoop van tussen de zeven en tien vliegtuigen uit de voormalige Spirit-vloot. De interesse volgt op het wegvallen van Spirit Airlines, dat begin mei alle activiteiten volledig beëindigde. De Amerikaanse maatschappij beschikte over een jonge vloot van meer dan honderd Airbus A320neo- en A321neo-toestellen. Juist deze modellen zijn wereldwijd gewild vanwege hun relatief lage brandstofverbruik en inzetbaarheid op middellange routes.

THY in Talks with Leasing Companies for Spirit’s Aircraft



THY breidt snel uit

In een periode waarin vliegtuigbouwers Airbus en Boeing blijven worstelen met productieproblemen, leveringsachterstanden en oplopende wachttijden, zijn direct beschikbare toestellen uiterst schaars geworden. Airlines zoeken daarom actief naar alternatieve manieren om hun vloot uit te breiden. Dat geldt ook voor THY, dat de afgelopen jaren in hoog tempo is gegroeid en in relatief korte tijd doorgroeide naar een vloot van inmiddels vijfhonderd vliegtuigen. Tegen die achtergrond zouden de voormalige Spirit-toestellen een aantrekkelijke kans kunnen vormen.

Nieuwe toestellen geschrapt