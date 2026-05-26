Europese airline geinteresseerd in ex-vliegtuigen van Spirit Airlines

Turkish Airlines (THY) heeft interesse in een deel van de voormalige vloot van de failliete Amerikaanse prijsvechter Spirit Airlines. Dat melden Turkse luchtvaartmedia. Volgens uitspraken van THY-topman Murat Şeker onderzoekt de maatschappij de mogelijkheid om meerdere toestellen over te nemen die eerder door Spirit werden ingezet.
Turkish Airlines in gesprek
THY voert volgens voorzitter Murat Şeker gesprekken met leasingbedrijven over de mogelijke aankoop van tussen de zeven en tien vliegtuigen uit de voormalige Spirit-vloot. De interesse volgt op het wegvallen van Spirit Airlines, dat begin mei alle activiteiten volledig beëindigde. De Amerikaanse maatschappij beschikte over een jonge vloot van meer dan honderd Airbus A320neo- en A321neo-toestellen. Juist deze modellen zijn wereldwijd gewild vanwege hun relatief lage brandstofverbruik en inzetbaarheid op middellange routes.
THY breidt snel uit
In een periode waarin vliegtuigbouwers Airbus en Boeing blijven worstelen met productieproblemen, leveringsachterstanden en oplopende wachttijden, zijn direct beschikbare toestellen uiterst schaars geworden. Airlines zoeken daarom actief naar alternatieve manieren om hun vloot uit te breiden. Dat geldt ook voor THY, dat de afgelopen jaren in hoog tempo is gegroeid en in relatief korte tijd doorgroeide naar een vloot van inmiddels vijfhonderd vliegtuigen. Tegen die achtergrond zouden de voormalige Spirit-toestellen een aantrekkelijke kans kunnen vormen.
Nieuwe toestellen geschrapt
De ontwikkelingen rond de Spirit-vloot laten bovendien zien hoe uitzonderlijk de huidige markt is. Op sociale media verschenen eerder beelden van een relatief jonge Airbus A320neo van Spirit Airlines die werd ontmanteld voor onderdelen. Het toestel, registratie N950NK, werd al in december 2024 in langdurige opslag geplaatst en enkele maanden voordat Spirit Airlines de activiteiten beëindigde geschrapt. Door wereldwijde tekorten aan motoren, reserveonderdelen en onderhoudscapaciteit kan het in sommige gevallen economisch aantrekkelijker zijn om zelfs jonge A320neo-toestellen te demonteren voor onderdelen dan ze operationeel te houden of opnieuw te leasen.