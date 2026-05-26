Qatar presenteert bijzondere Boeing

Het WK voetbal staat voor de deur. Speciaal voor die gelegenheid steekt Qatar Airways één van haar Boeing 777’s in een nieuw jasje.

Het WK voetbal begint op donderdag 11 juni. Het wordt dit jaar gehouden in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Dit jaar is Qatar Airways de officiële airline-partner van de FIFA. Speciaal voor die gelegenheid stak de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten één van haar Boeing 777-300’s in een nieuw jasje. Het vliegtuig, registratie A7-BEH, vliegt vanaf nu niet meer met de typerende grijze romp. In plaats daarvan is het toestel in Qatars kenmerkende burgundy-rood gespoten, met de bokaal van het voetbaltoernooi op de achterkant van de romp.

De tien jaar oude Boeing is niet alleen van buiten in het World Cup-thema gespoten, ook de binnenkant is aangepast voor de gelegenheid. De bekleding van de cabine is aangepast naar het wereldkampioenschap, meldt Qatar Airways in een persbericht. De beelden hiervan zijn nog niet vrijgegeven. Overigens vliegt de Boeing niet voor even met deze beschildering: volgens de luchtvaartmaatschappij blijft de livery ook na afloop van het WK.

Speciale livery’s

Qatar Airways voorziet vaker haar vliegtuigen voor de gelegenheid van een bijzondere livery. Zo werd een Boeing 777-300, registratie A7-BAC, voor het 25-jarig bestaan van de airline in een retro-beschildering gespoten. En de A7-BEL vliegt rond met een racecoureur en het logo van Formule 1 op haar romp. Daar is de Midden-Oosterse maatschappij net als de FIFA ook de officiële airline partner van. En tijdens het vorige WK voetbal werd ook al een Boeing van een speciaal kleurenschema voorzien.