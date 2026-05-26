United-vlucht vanaf Amsterdam moet twee keer uitwijken

Een United Airlines-vlucht van Schiphol naar San Francisco duurde veertien uur langer dan de oorspronkelijke vliegtijd. Het toestel kreeg te maken met problemen en moest niet één, maar zelfs twee keer uitwijken.

De Boeing 777-200 van United Airlines, registratie N785UA, vloog op zondag 24 mei van Amsterdam naar San Francisco. Het bijna dertig jaar oude toestel verliet rond 14:30 uur de parkeerpositie, om op te stijgen vanaf de Polderbaan. Na takeoff draaide de machine in westelijke richting en verliet boven Wijk aan Zee het Nederlandse vasteland, voor een vlucht van iets meer dan tien uur. Maar nog geen drie kwartier later, op een kruishoogte van zo’n 33.000 voet, besloot de bemanning terug te keren naar Amsterdam. De B777 kreeg waarschijnlijk te maken met een technisch mankement, maar dit is niet bevestigd door United. Rond 16:45 uur stond de machine weer op Schiphol.

Twee uur later kon de Boeing een nieuwe poging doen om naar San Francisco te vliegen. Vier uur achter op schema stak het toestel de Atlantische Oceaan over. Acht uur na takeoff ging het echter weer mis, en de bemanning koos ervoor om uit te wijken naar Newark. Wat er deze keer aan de hand was, is niet bekend gemaakt.

De machine spendeerde wederom een aantal uur op de grond alvorens het door kon vliegen naar San Francisco. Om 3:00 uur ’s ochtends kon de United-crew een nieuwe poging doen om alsnog de eindbestemming te bereiken. Bijna 24 uur na de eerste takeoff vanaf Amsterdam landde de Boeing alsnog in de Californische stad.

Terug naar Schiphol

Diversions komen met enige regelmaat voor in de luchtvaart, om de meest uiteenlopende redenen. Het levert vaak flinke vertragingen op voor de passagiers. In februari keerde een toestel van United Airlines ook al terug naar Schiphol. Toen ging het om de Boeing 767, die problemen kreeg met één van de generatoren. 45 minuten na takeoff stond de machine terug op Amsterdam. Het toestel bleef nog enkele dagen aan de grond voordat die terug de lucht in kon.