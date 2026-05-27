KLM 777 uit Suriname maakt tussenstop onderweg naar Schiphol

Het komt dagelijks voor dat vliegtuigen een onverwachte landing moeten maken, maar de reden waarom een Boeing 777 van KLM stopte, is wel erg bijzonder. Het toestel had onvoldoende brandstof aan boord.

Een Boeing 777-300ER, registratie PH-BVI, steeg dinsdag 26 mei op vanaf de luchthaven van Paramaribo. Het toestel vertrok tegen 16:30 uur lokale tijd vanaf Johan Adolf Pengel International Airport, maar vertrok richting het oosten in plaats van het noorden. De machine had onvoldoende brandstof aan boord en moest daarom een tussenlanding maken op het vliegveld van Cayenne, Frans-Guyana.

De twee steden liggen hemelsbreed nog geen vierhonderd kilometer uit elkaar, maar de tussenlanding was noodzakelijk. KLM meldde de passagiers dat er onvoldoende brandstof beschikbaar was in Paramaribo, waardoor een tussenlanding in Frans-Guyana onvermijdelijk was. De airline bood passagiers verontschuldigingen aan voor het ongemak, en erkende de mogelijke invloed die de vertraging zou hebben op verdere reisplannen van de passagiers.

Hoewel gegevens van Flightradar24 aangeven dat de KLM-vluchten vanuit Suriname op woensdag 27 en donderdag 28 mei eveneens geannuleerd zijn, spreekt de airline dit tegen. Volgens een woordvoerder gaat het om een systeemfout, waardoor passagiers het bericht ontvingen dat deze vluchten geannuleerd zouden zijn. Vervolgens kregen zij een rectificatie.

Onbemande verkeerstoren

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn op de luchthaven van Suriname. Exact een maand eerder moest een KLM-vlucht ook al uitwijken. De machine kwam aanvliegen vanuit Schiphol toen bleek dat er geen luchtverkeersleiders aanwezig waren in de toren van Zanderij. Vlucht KL713 week uiteindelijk uit naar Piarco International Airport in Port of Spain, Trinidad en Tobago.

Volgens Surinaamse media was de toren aanvankelijk onbemand tot 15:30 uur lokale tijd, maar dat werd later verlengd tot 22:30 uur. Suriname kampt al jaren met een ernstig tekort aan luchtverkeersleiders. Hierdoor wordt het luchtruim regelmatig voor langere tijd gesloten, met directe gevolgen voor het verkeer.