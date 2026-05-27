Luchtvaartsector ziet verschuiving in boekingsgedrag van prijsbewuste reizigers

De tijd dat een vroegboekkorting de enige weg naar een voordelig vliegticket was, ligt inmiddels ver achter ons. De luchtvaartsector bevindt zich in een fase waarin technologische vooruitgang en veranderend consumentengedrag de traditionele prijsmodellen volledig op de schop hebben genomen. Voor de moderne reiziger betekent dit dat het boekingsproces niet langer een lineaire actie is, maar een strategisch spel van timing en data-analyse.

De transitie naar hyper-gepersonaliseerde pricing

Luchtvaartmaatschappijen maken in toenemende mate gebruik van geavanceerde Revenue Management Systemen (RMS). Waar vroeger prijzen vooral gebaseerd waren op historische data en seizoensgebondenheid, zien we nu een verschuiving naar ‘continuous pricing’. Airlines passen hun tarieven voor vliegtickets in real-time aan op basis van de actuele vraag, de prijzen van concurrenten en zelfs het zoekgedrag op specifieke routes. Uit sectorcijfers van Amadeus blijkt dat de bereidheid om te betalen voor flexibiliteit is gestegen; circa 55% van de reizigers geeft inmiddels de voorkeur aan tariefklassen die wijzigingen toestaan, zelfs tegen een hogere initiële prijs. Dit dwingt maatschappijen om hun ‘ancillary’ strategieën (de verkoop van extra diensten) agressiever in te zetten.

Yield management en de paradox van last-minute deals

Hoewel de algemene wijsheid dicteert dat prijzen stijgen naarmate de vertrekdatum nadert, laten cijfers van de Airlines Reporting Corporation een genuanceerder beeld zien. Airlines proberen hun ‘load factor’ (de bezettingsgraad) te optimaliseren. Wanneer een vlucht op een cruciaal meetpunt onder de verwachte bezetting blijft, treden algoritmes in werking die kortstondig lagere tarieven vrijgeven om de laatste stoelen te vullen. Dit verklaart waarom prijzen soms onverwacht dalen in de weken voor vertrek. Voor de prijsbewuste reiziger is dit een kans, mits men de discipline heeft om prijstrends over een langere periode te monitoren via onafhankelijke vergelijkingstools.

Netwerkstrategieën en secundaire luchthavens

De keuze voor een bestemming wordt tegenwoordig vaker geduid door de airline-hub strategie dan door de geografische voorkeur van de reiziger. We zien dat prijsbewuste reizigers vaker uitwijken naar secundaire luchthavens. Deze ‘point-to-point’ verbindingen, vaak gedomineerd door low-cost carriers, drukken de prijzen op omliggende hub-luchthavens. Een vlucht op een dinsdag of woensdag kan hierdoor tot 30% goedkoper uitvallen dan een vlucht in het weekend, simpelweg omdat maatschappijen op die dagen hun zakelijke segment minder goed kunnen vullen en de capaciteit dus anders moeten alloceren.

De rol van loyaliteit in een volatiele markt

Ondanks dat de focus op de laagste prijs is, blijft loyaliteit een belangrijke factor in de luchtvaartstrategie. Volgens de International Air Transport Association (IATA) laat bijna de helft van de reizigers bij het boeken van vliegtickets hun keuze nog steeds beïnvloeden door loyaliteitsprogramma’s. Voor airlines is dit een essentieel instrument om data te verzamelen en directe verkoopkanalen te stimuleren, wat hen helpt de hoge commissies van indirecte distributiekanalen te omzeilen. Voor de reiziger biedt dit kansen op upgrades en extra diensten die de totale ‘cost of travel’ verlagen.

Efficiënt navigeren door het aanbod

In een markt waar prijzen per uur kunnen fluctueren, is transparantie voor de consument de grootste uitdaging. Het handmatig vergelijken van talloze airlines en routes is voor de gemiddelde reiziger ondoenlijk geworden. Platforms zoals Vliegtickets.be spelen hierop in door complexe data uit Global Distribution Systems (GDS) te vertalen naar een overzichtelijk aanbod. Door gebruik te maken van dergelijke technologieën kunnen reizigers profiteren van de algoritmes van de luchtvaartmaatschappijen, in plaats van erdoor verrast te worden. Het resultaat is een boekingsproces dat weliswaar complexer is geworden, maar ook meer kansen biedt voor wie de mechanismen van de luchtvaartsector begrijpt.